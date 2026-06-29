Что лучше пить в жару, чем утолить жажду

Что пить в жару

Реклама

Когда столбики термометров стремительно ползут ввысь, вопрос правильного утоления жажды становится вопросом выживания для нашего организма. В такую экстремальную жару, которую мы наблюдаем сейчас, потребность в жидкости растет в разы, а риск обезвоживания или теплового удара становится максимально высоким.

Далеко не все популярные напитки способны вернуть тело прохлады. Более того, некоторые привычные пожилые «спасители» на самом деле лишь усугубляют дефицит влаги.

Чтобы поддерживать оптимальный водный баланс и помочь организму перенести эти жаркие дни без вреда для здоровья, следует разобраться, какие напитки являются лучшими помощниками в борьбе с жаждой, а от чего лучше отказаться.

Реклама

Напитки, которые лучше утоляют жажду

Чистая питьевая вода — это абсолютный лидер и естественная основа нашего организма. Вода не содержит лишних калорий, сахара или химических добавок, поэтому мгновенно всасывается и восстанавливает клеточный баланс. Оптимальная температура воды для питья составляет +15…20°C (комнатная температура или слегка прохладная). Слишком холодная или ледяная вода вызывает спазм сосудов желудка, замедляет процесс гидратации и может спровоцировать дискомфорт. Минеральная столовая вода (негазированная). Вместе с потом организм теряет не только влагу, но и важные соли и микроэлементы (натрий, калий, магний). Слабокоминерализованная вода помогает быстро восстановить этот водно-солевой баланс. Вода с добавлением лимона, огурца или мяты. Если обычная вода кажется слишком пресной, то можно приготовить натуральный детокс-напиток. Свежий сок лимона или лайма, несколько ломтиков огурца и веточка мяты не только придают приятный вкус, но и благодаря легкой кислоте прекрасно стимулируют слюноотделение, что мгновенно убирает ощущение сухости во рту. Несладкий зеленый чай. В теплом или охлажденном виде (но без добавления сахара) зеленый чай отлично тонизирует. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов (катехинов), он помогает организму лучше адаптироваться к жаре и удерживать влагу в клетках. Жители многих жарких стран традиционно пьют теплый зеленый чай для терморегуляции. Натуральный квас и несладкие компоты. Речь идет исключительно о домашнем квасе природного брожения или несладких компотах из сухофруктов. Благодаря содержанию органических кислот и витаминов группы B такие напитки быстро убирают чувство жажды, но употреблять их следует умеренно.

Напитки-иллюзии на самом деле усиливают жажду

Существует категория напитков, создающих временное чувство прохлады, однако на физиологическом уровне только выводят влагу из организма.

Сладкие газированные напитки и соки. Большое количество сахара увеличивает концентрацию глюкозы в крови. Чтобы ее разбавить, организм начинает извлекать воду из собственных клеток, что приводит к еще более сильному приступу жажды уже через 15 минут после питья.

Пиво и слабоалкогольные напитки. Алкоголь блокирует действие антидиуретического гормона. Это запускает мощный мочегонный эффект, в результате которого организм теряет гораздо больше жидкости, чем получил с напитком. Пить алкоголь в жару для утоления жажды — прямой путь к обезвоживанию.

Кофе и крепкий черный чай. Кофеин обладает легкими диуретическими свойствами. Если вы пьете кофе летом, обязательно компенсируйте его стаканом чистой воды.

Как правильно пить воду в жару

Пейте заранее, не дожидаясь острой жажды. Чувство сухости во рту — это уже запоздалый сигнал организма о том, что началось легкое обезвоживание (потеря около 1–2% жидкости). Старайтесь делать несколько глотков чистой воды каждые 20–30 минут.

Избегайте ледяных напитков. Помимо спазма желудка и замедления всасывания влаги резкий температурный контраст в жару может стать причиной простудных заболеваний горла.

Контролируйте объем во время нагрузок. Если вы активно занимаетесь спортом или работаете физически на жаре, обычной воды может быть маловато из-за большой потери солей. В таких случаях профессиональные источники рекомендуют использовать изотоники или минеральную воду средней минерализации во избежание судорог и истощения.

Новости партнеров