Что лучше сажать рядом с чесноком и луком, чтобы получить втрое больший урожай

Какое "соседство" хорошо влияет на эти овощи, а каких растений лучше не сажать рядом, потому что урожая не будет.

Наверное, каждый опытный огородник знает, что есть такие "соседи" по грядке, которые дружат между собой, защищая друг друга от вредителей, вместе дают хороший урожай. А есть такие овощи, которые не стоит сажать вместе, потому что урожая не будет вообще. Рассказываем, что можно сажать рядом с чесноком и луком, а чего не стоит.

Что можно сажать рядом с чесноком

Чеснок обладает антибактериальными и фунгицидными свойствами, поэтому убивает патогенную микрофлору и может отпугивать улиток, мышей, кротов и других вредителей. Этот овощ способен повышать урожайность растений, если его посадить с культурами, с которыми он дружит. Часто чеснок сажают в междурядья, чтобы сэкономить площадь и повысить урожайность некоторых овощей.

Что лучше сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность овощей.

Помидоры. Чеснок будет защищать овощи от вредителей – тли, клеща и белокрылки. Также будет оберегать помидоры от ржавчины и фитофторы. Кроме того, чеснок вырастает возле помидоров значительно больше, чем отдельно на грядке. Расстояние между овощами должно составлять не менее полуметра.

Чеснок будет защищать овощи от вредителей – тли, клеща и белокрылки. Также будет оберегать помидоры от ржавчины и фитофторы. Кроме того, чеснок вырастает возле помидоров значительно больше, чем отдельно на грядке. Расстояние между овощами должно составлять не менее полуметра. Огурцы. Чеснок будет защищать овощи от болезней и вредителей, в частности от медведки, бактериоза и тли. Также рядом с огурцами он дает максимальный урожай. Сажать овощи нужно на расстоянии полметра.

Чеснок будет защищать овощи от болезней и вредителей, в частности от медведки, бактериоза и тли. Также рядом с огурцами он дает максимальный урожай. Сажать овощи нужно на расстоянии полметра. Морковь и свекла. Чеснок будет отпугивать от этих овощей мух, улиток и тлей. Сажать его можно рядом и в междурядье.

Чеснок будет отпугивать от этих овощей мух, улиток и тлей. Сажать его можно рядом и в междурядье. Укроп, петрушка и другая зелень. Здесь чеснок будет расти самым большим, потому что такое соседство благоприятнее для него.

Здесь чеснок будет расти самым большим, потому что такое соседство благоприятнее для него. Клубника. Чеснок лучше сажать на участке рядом, тогда вредители не будут беспокоить кусты ягод. А чеснок будет расти самый большой.

Чеснок лучше сажать на участке рядом, тогда вредители не будут беспокоить кусты ягод. А чеснок будет расти самый большой. Малина и смородина. Чеснок будет защищать кусты от тли и паутинного клеща, также будет отгонять улиток и муравьев от растений.

Чеснок будет защищать кусты от тли и паутинного клеща, также будет отгонять улиток и муравьев от растений. Цветы. Рядом с чесноком можно сажать тюльпаны, розы, календулу, защищенные от грибка, мучнистой росы и вредителей.

Рядом с чесноком можно сажать тюльпаны, розы, календулу, защищенные от грибка, мучнистой росы и вредителей. Картофель, баклажаны и перец. Чеснок будет защищать овощи от колорадского жука и фитофторы, повысит урожай баклажанов и перца.

Что можно посадить рядом с луком

Благодаря своему запаху лук, как и чеснок, будет отпугивать вредителей из грядок и убивать грибковые болезни. А некоторые овощи помогут повысить урожайность лука втрое.

Что лучше садить рядом с луком: какое соседство будет повышать урожайность.

Морковь и свекла. Это идеальные партнеры, овощи защищают друг друга от вредителей и болезней, а также в разы увеличивают урожайность, если растут рядом.

Это идеальные партнеры, овощи защищают друг друга от вредителей и болезней, а также в разы увеличивают урожайность, если растут рядом. Клубника и земляника. Это хорошие партнеры, защищающие друг друга от болезней и вредителей, при этом повышая свою урожайность.

Это хорошие партнеры, защищающие друг друга от болезней и вредителей, при этом повышая свою урожайность. Укроп и листовая зелень. Лук, как и чеснок, хорошо уживается с укропом и зелеными листовыми салатами.

Лук, как и чеснок, хорошо уживается с укропом и зелеными листовыми салатами. Редис и редька. Лук будет отпугивать пепельницу и клеща от редиса, а также улучшить его вкус.

Лук будет отпугивать пепельницу и клеща от редиса, а также улучшить его вкус. Огурцы. Если возле огурцов будет грядка с луком, то овощи не будут болеть, будут давать максимальный урожай. Лук вырастет большим и также не будет болеть.

Если возле огурцов будет грядка с луком, то овощи не будут болеть, будут давать максимальный урожай. Лук вырастет большим и также не будет болеть. Тимьян и ромашка. Эти растения положительно влияют на повышение урожайности лука и защищают его от вредителей.

Что не любят лук и чеснок

Также есть растения, враждующие с луком и чесноком, поэтому рядом их сажать не следует.

Что не любит лук. Фасоль, спаржа, кресс-салат, горох, бобы, кабаки, томаты, перец забирают у лука все полезные вещества, она будет болеть.

Фасоль, спаржа, кресс-салат, горох, бобы, кабаки, томаты, перец забирают у лука все полезные вещества, она будет болеть. Что не любит чеснок. На чеснок отрицательно влияют фасоль, горох и капуста.

На чеснок отрицательно влияют фасоль, горох и капуста. Можно ли сажать лук рядом с чесноком? Да, поскольку они защищают и усиливают друг друга.

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