Что делать с опавшими листьями

С наступлением осени и понижением температуры наши сады и газоны покрываются слоем опавших листьев. Для многих домовладельцев это рассматривается как неприятная необходимость, требующая времени и усилий на уборку. Однако эксперты по садоводству считают, что осенние листья — это не мусор, а настоящее благо для почвы и биоразнообразия.

Польза опавших листьев

Как отмечает директор по садоводству Джон Д. Фаербер, во время разложения листвы возвращает в почву жизненно важные питательные вещества и органические вещества.

Листья помогают удерживать влагу, умеренно поддерживают температуру почвы и обеспечивают естественную изоляцию.

Слой листьев действует как естественная мульча, помогающая угнетать рост сорняков.

Измельченные листья быстро разлагаются и, по сути, создают ваш собственный природный компост прямо в саду.

Что лучше — загребать опавшие листья, оставлять на земле или скосить

Скашивание является более полезным методом, чем традиционный сгреб

По мнению Джона Д. Фаербера, скашивание листьев (мульчирование) — это самый полезный метод, который улучшает состояние почвы и экономит время.

Лучшим инструментом является мульчево газонокосилка, однако подойдет и обычная, если пройтись по листьям несколько раз.

Листья должны быть сухими и равномерно распределенными, высоту косилки не следует устанавливать слишком низко, чтобы не повредить траву.

Размер измельченных частиц листьев должен быть не больше монеты, только такой мелкий материал может легко падать между травой, быстро разлагаясь и питая газон.

Листья как мульча и компостный материал

Мульчированные листья — это не только удобрение для газона, но и бесценный ресурс для других частей сада.

Измельченные листья можно разбрасывать по грядкам и огородам, там они угнетают рост сорняков и постепенно обогащают почву органическими веществами. Этот процесс разложения, который происходит в течение зимы, превращает листья в богатую, здоровую почву до весны.

Сухие осенние листья являются ключевым источником углерода (так называемый «коричневый материал») в процессе компостирования. его следует совмещать с «зелеными» материалами (например, фруктовые и овощные отходы, богатые азотом).

Для здорового компостирования важно соблюдать соотношение 15-20 частей коричневых веществ к одной части зеленых. Это создает хорошие условия для микробной активности.

Листья для биоразнообразия сада

Сгребая листья, мы буквально выносим из сада насекомых и бабочек.

Листья создают необходимую среду обитания для полезных насекомых и диких животных. Сотни видов насекомых, бабочек используют лиственный слой для перезимовки или для завершения следующего этапа своего жизненного цикла.