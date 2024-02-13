Что мешает нам быть счастливыми: 6 основных причин, от которых нужно немедленно избавиться

Психологи и коучи говорят, что источник счастья и вдохновения находится внутри нас, поэтому его следует лелеять. Но есть несколько вещей, которые мешают людям чувствовать себя счастливыми. Авторы программ личностного развития и роста рекомендуют от них немедленно избавиться, чтобы в полной мере испытывать счастье. Рассказываем, какие шесть вещей делают нас несчастными.

Какие 6 вещей мешают нам быть счастливыми

Завышенные ожидания. Наверное, всем известен мем "ожидания vs реальность". Он появился не просто так. Мы постоянно выстраиваем в своей голове сценарии развития событий, часто не имеющих ничего общего с реальностью. А тогда сами и разочаровываемся, когда все идет не по плану. Коучи рекомендуют поработать над тем, чтобы отказаться от ожидания положительных результатов. Надо заранее решить: как бы ни сложились обстоятельства, на вас это не повлияет. Если ничего не ждать, а просто принимать от жизни все как есть, тогда не будет разочарований.

Наверное, всем известен мем "ожидания vs реальность". Он появился не просто так. Мы постоянно выстраиваем в своей голове сценарии развития событий, часто не имеющих ничего общего с реальностью. А тогда сами и разочаровываемся, когда все идет не по плану. Коучи рекомендуют поработать над тем, чтобы отказаться от ожидания положительных результатов. Надо заранее решить: как бы ни сложились обстоятельства, на вас это не повлияет. Если ничего не ждать, а просто принимать от жизни все как есть, тогда не будет разочарований. Страх действовать. Пассивные надежды на то, что завтра все будет лучше, чем сейчас, обычно не оправдываются. Поэтому мы не станем счастливее от того, что будем что-то загадывать и горячо надеяться, что произойдет чудо. Чудеса случаются только в том случае, когда мы что-то делаем для этого. Поэтому двигайтесь по направлению своих желаний и что-то делайте, тогда у вас будет много причин для счастья. А от напрасных надежд лучше отказаться.

Пассивные надежды на то, что завтра все будет лучше, чем сейчас, обычно не оправдываются. Поэтому мы не станем счастливее от того, что будем что-то загадывать и горячо надеяться, что произойдет чудо. Чудеса случаются только в том случае, когда мы что-то делаем для этого. Поэтому двигайтесь по направлению своих желаний и что-то делайте, тогда у вас будет много причин для счастья. А от напрасных надежд лучше отказаться. Фоновая тревога. Речь идет о постоянном ощущении, что вот-вот произойдет какая-то беда. Если вы постоянно переживаете по пустякам, через звонок с незнакомого номера или беспокоитесь без видимых причин, это и есть фоновая тревога. К такому состоянию могут приводить постоянные стрессы, нервное напряжение, плохой сон. Чтобы избавиться от тревожности, нужно хорошо отдыхать, постоянно отмечать положительные моменты в своей жизни, если это не помогает, стоит обратиться к психологу.

Речь идет о постоянном ощущении, что вот-вот произойдет какая-то беда. Если вы постоянно переживаете по пустякам, через звонок с незнакомого номера или беспокоитесь без видимых причин, это и есть фоновая тревога. К такому состоянию могут приводить постоянные стрессы, нервное напряжение, плохой сон. Чтобы избавиться от тревожности, нужно хорошо отдыхать, постоянно отмечать положительные моменты в своей жизни, если это не помогает, стоит обратиться к психологу. Отсутствие способности для самореализации. Исключительное счастье нам приносит наша самореализация. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы ваша работа вам нравилась. Если это не так, но вы за нее получаете хорошую зарплату, найдите дело для души. Чтобы каждый день вы могли уделять любимому занятию по 30 минут, которое будет наполнять вас счастьем.

Исключительное счастье нам приносит наша самореализация. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы ваша работа вам нравилась. Если это не так, но вы за нее получаете хорошую зарплату, найдите дело для души. Чтобы каждый день вы могли уделять любимому занятию по 30 минут, которое будет наполнять вас счастьем. Неумение жить здесь и сейчас. Синдром отложенной жизни – вещь распространенная и достаточно опасная. Нам для того, чтобы жить, выделено определенное количество времени, и мы не знаем, когда оно может для нас закончиться. Поэтому каждый свой день старайтесь прожить с удовольствием и пользой для себя. Если не ездили на отдых – возьмите отпуск. Если хотите купить себе любимую вещь – приобретите ее, наконец. Ибо завтра вам не захочется или может быть такой возможности.

Синдром отложенной жизни – вещь распространенная и достаточно опасная. Нам для того, чтобы жить, выделено определенное количество времени, и мы не знаем, когда оно может для нас закончиться. Поэтому каждый свой день старайтесь прожить с удовольствием и пользой для себя. Если не ездили на отдых – возьмите отпуск. Если хотите купить себе любимую вещь – приобретите ее, наконец. Ибо завтра вам не захочется или может быть такой возможности. Сравнение себя с другими. Да, здоровая конкуренция мотивирует, подталкивает нас к личностному росту и свершениям. Но у каждого свой жизненный путь и своя точка роста. Поэтому не стоит завидовать чужим успехам и возможностям. Ведь нам не известно, что пришлось пройти этому человеку, чтобы добиться того, чего у нас пока нет.

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