Микроволновка сохраняет больше витаминов, чем варка / © pixabay.com

Анализ множества исследований качества пищи, приготовленной в микроволновке, показал, что существенных различий в питательной ценности между продуктами, приготовленными традиционным и микроволновым способами, не существует. Но это вовсе не означает, что микроволновые печи никак не меняют готовящуюся в них пищу.

Об этом пишет Popular Science.

Любая термическая обработка видоизменяет пищу, усиливая одни питательные вещества и ухудшая другие. Например, обычный нагрев пищи приводит к структурным изменениям в молекулах белка, что улучшает их усвоение и переваривание организмом. Также нагрев уничтожает большинство патогенов в пище.

Главное отличие микроволновки от других методов приготовления заключается в ее воздействии на молекулы продукта, а не влиянии на питательную ценность. Микроволны разогревают пищу, воздействуя на полярные молекулы — это молекулы, которые имеют положительный и отрицательный полюса из-за неравномерного распределения электронов, таких как молекула воды, сахара и жира.

При смещении электромагнитных полей такие молекулы начинают быстро вращаться, выстраиваясь и перестраиваясь в противоположный заряд.

В процессе генерируется кинетическая энергия, которая превращается в тепловую энергию путем трения, передаваемого остальной части продукта и нагревающего его.

