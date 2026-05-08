Что микроволновка делает с пищей — вся правда
Пищевая ценность продуктов может варьироваться в зависимости от способа приготовления, но степень потерь зависит от конкретного продукта и метода термообработки.
Анализ множества исследований качества пищи, приготовленной в микроволновке, показал, что существенных различий в питательной ценности между продуктами, приготовленными традиционным и микроволновым способами, не существует. Но это вовсе не означает, что микроволновые печи никак не меняют готовящуюся в них пищу.
Об этом пишет Popular Science.
Любая термическая обработка видоизменяет пищу, усиливая одни питательные вещества и ухудшая другие. Например, обычный нагрев пищи приводит к структурным изменениям в молекулах белка, что улучшает их усвоение и переваривание организмом. Также нагрев уничтожает большинство патогенов в пище.
Главное отличие микроволновки от других методов приготовления заключается в ее воздействии на молекулы продукта, а не влиянии на питательную ценность. Микроволны разогревают пищу, воздействуя на полярные молекулы — это молекулы, которые имеют положительный и отрицательный полюса из-за неравномерного распределения электронов, таких как молекула воды, сахара и жира.
При смещении электромагнитных полей такие молекулы начинают быстро вращаться, выстраиваясь и перестраиваясь в противоположный заряд.
В процессе генерируется кинетическая энергия, которая превращается в тепловую энергию путем трения, передаваемого остальной части продукта и нагревающего его.
