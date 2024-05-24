Что может случиться, если держать ключи на столе: народные приметы предостерегают не делать этого

По народным приметам стол – это именно тот предмет, которым мы пользуемся каждый день. Поэтому он может набираться негативной энергетики, привлекая в семью бедность и несчастье.

К столу всегда относились с особой заботливостью. К примеру, запрещалось оставлять его грязным. Пытались никогда не повреждать предмет, часто меняли скатерти и протирали от пыли.

Согласно народным приметам, ключи на стол не клали. Держали их обычно на тумбочке. Это связано с верованием, что такие действия могут навлечь неприятности: от привередливых детей до проблем с самим домом.

Всегда выбирали какое-нибудь одно место, где держали ключи. Например, карман или крючок на стене. Так можно было уберечь себя от проблем. Плохой приметой считалось забыть ключи дома. Верили, что это приведет к ухудшению памяти.

Также никогда не приносили ключи, найденные на улице. Это, по верованиям, притягивали в дом чужую энергетику, которая могла быть плохой. Лучше всего найти их владельца и как можно быстрее отдать.

Важно также стараться открывать дверь очень осторожно, чтобы ключ не сломался. Это может привести к тому, что здание потеряет защиту от нечистой силы. Если же такая неприятность все же случилась, нужно поскорее заменить замок и ключ.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: