Что можно добавить в картофельное пюре, чтобы было максимально вкусно: есть несколько секретов

Настоящее картофельное пюре можно назвать довольно капризным блюдом. Оно не любит обработку блендером, а еще его достаточно просто испортить одним неверным движением. А вот улучшить вкус классического пюре гораздо сложнее.

Если вы хотите, чтобы привычный гарнир заиграл новыми красками, повторите эти пять невероятных вариантов.

Шпинат и васаби

Хорошо промойте листья шпината, не отжимая, отправьте на сковородку, прикройте плотно крышкой. Стекающая с листьев вода поможет приготовить шпинат, словно на пару. Через 3 минуты листья немного привянут, сморщатся и потемнеют — теперь можете добавлять их в картофельное пюре. Пропорции просты: на две трети картофеля возьмите одну шпината.

Отварной картофель нужно размять в пюре, добавить теплого молока по вкусу, кусочек сливочного масла, соединить с хорошо отжатым и нашинкованным шпинатом. Добавьте еще немного любого натертого сыра. А в конце еще полчайной ложки васаби. Благодаря японской горчице пюре станет зеленоватым, а его вкус будет острее.

Такое картофельное пюре будет идеально сочетаться с жирной рыбой, например лососем или камбалой.

Яблоки с горчицей

Так картофельное пюре готовят во французской Нормандии. Яблоки нужно использовать щедро, в равной пропорции с картофелем. Очистите и нарежьте картофель небольшими кубиками, отварите до готовности. Затем в ту же кастрюлю добавьте изрезанные такими же кубиками яблоки без кожуры. Варите вместе еще 10 минут. Затем слейте лишнюю воду и еще варите минут 5, чтобы вся жидкость вышла.

Теперь можно картофель и яблоки размять, добавить большую порцию сливочного масла и не забудьте о горчице в зернах. Перед подачей такое пюре можно посыпать измельченной петрушкой.

Такое картофельное пюре лучше всего подойдет к любому мясу, которое сочетается с тушеными яблоками.

Оливковое масло и печеный чеснок

Чеснок содержит большое количество фруктового сахара, который карамелизуется во время температурного воздействия, поэтому острота продукта начинает ощущаться еще сильнее. В пюре можете добавлять целые головки чеснока и не бояться переборщить. Но перед этим с чесночной головки не забудьте срезать макушку, полейте ее оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

В уже размятый картофель добавьте чеснок, размешайте и влейте в пюре оливковое масло первого отжима. Так вы дополните чесночный вкус травянистыми нотками оливок. Хотя вы добавляете мало ингредиентов, но картофельное пюре полностью меняет свой вкус.

Подавать такое картофельное пюре следует с говядиной.

Тимьян и каштаны

В супермаркетах сегодня уже можно найти каштаны, а потому рекомендуем попробовать необычное для украинцев картофельное пюре. К каштанам идеально подойдут такие специи как тимьян и имбирь. Берите меньше каштанов, чем самого картофеля, растолчите оба продукта, залейте горячим молоком, бросьте туда веточку розмарина, тимьяна, нарезанный кусочками имбирь. Оставьте на 7-8 мин, чтобы настоялось. Затем не забудьте вынуть все специи.

Не забудьте о кусочке сливочного масла. Такое картофельное пюре идеально подойдет к утке, перепелу, кролику или баранине.

Чили и лайм

Если вы хотите добавить азиатскую нотку в обычное картофельное пюре, попробуйте этот вариант. Растолчите картофель с 2 ст. ложками оливкового масла, добавьте сок и цедру одного лайма, 1 рубленый перец чили и листики кинзы. Посолите и добавьте еще специи, если нужно.

Обычный картофель сразу превратится в экзотическое блюдо. Оно прекрасно сочетается с креветками, белой рыбой, жареной треской.

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