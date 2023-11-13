Что можно добавить в магазинный грунт для рассады: несколько средств – и идеальная смесь готова

Грунт – важный фактор, влияющий на успешное выращивание рассады цветов и огородных культур. Если вы приобретаете его в магазине, лучше добавить несколько компонентов.

Если у вас нет возможности заготавливать грунт осенью, для высадки цветов и рассады можно использовать магазинный продукт. Однако с помощью простых добавок его состав можно значительно улучшить.

Биогумус

Этот продукт переработки органических веществ (ботвы, стеблей и т.п.) дождевыми червями лучше всего подходит для того, чтобы обогатить магазинный грунт полезными веществами, значительно улучшая его плодородность. Однако если вы собираетесь сначала закалять землю перед высадкой семян, лучше биогумус добавлять уже после ее остывания. Так вы точно будете уверены, что не уничтожили полезную микрофлору.

Песок

Перед добавлением его в грунт обязательно промывайте. С землей песок смешивают в соотношении 1 к 9. Так вы получите достаточно рыхлый грунт, в котором не будет застаиваться лишняя влага.

Доломитовая мука

Чем улучшить магазинный грунт / Фото: Pexels

Это средство отлично подходит, если нужно уменьшить кислотность грунта. Его нельзя использовать по желанию, а только после тщательного анализа земли, чтобы не навредить будущим растениям.

Обеззараживание

Пожалуй, это самый главный пункт при подготовке магазинного грунта для высевания семян или высадки цветов, однако начинающие часто его пропускают, считая, что земля из магазина не может содержать ничего вредного. На самом деле часто в фирменном пакете можно найти и личинок, и плесень, и грибки. Поэтому чтобы не рисковать рассадой, лучше сначала грунт обеззаразить. Сделать это можно несколькими способами:

выложить на лист, а затем прогреть в духовке при температуре 85 градусов около 20 минут;

добавить розовый раствор марганцовки;

пролить кипятком.

После обеззараживания специалисты рекомендуют добавить в грунт биоудобрение и подождать хотя бы неделю перед высеванием или высадкой.

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