Что можно и нельзя делать в Чистый четверг: священник объяснил, можно ли стирать, стричься, работать

Что можно и нельзя делать в чистый четверг

Страстная неделя всегда сопровождается большим количеством народных примет и вопросов. Чистый четверг — один из самых насыщенных дней, вокруг которого возникло немало мифов. Священник Анатолий Кулиш объясняет, что на самом деле церковь выдвигает гораздо меньше запретов, чем мы привыкли думать, а главный акцент в этот день — не на венике, а на состоянии души.

Когда нужно купаться в Чистый четверг

В народе существует стойкое убеждение, что омовение обязательно должно произойти на рассвете. Однако священник объясняет, что это скорее современная подмена понятий, физическое очищение стало проще духовного. Несколько веков назад купание было целым ритуалом с заготовкой дров и растапливанием печи, поэтому люди просто не успели сделать это утром и остаться чистыми до самого праздника.

На самом деле купаться можно в любое время — и утром, и вечером, если в этом есть потребность в соображениях гигиены.

Церковь отмечает: Чистый четверг — это день, когда христианин должен очиститься прежде духовно, посетив храм и подготовив себя к Пасхе.

Можно ли убирать, работать и выносить мусор

Церковного запрета на уборку дома в этот день не существует. Отец отмечает, что с логической точки зрения генеральную уборку можно сделать даже в субботу, ведь после четверга еще будет продолжаться приготовление праздничных блюд. Однако, если в доме есть потребность в чистоте (например, из-за маленьких детей), убирать можно так часто, как это необходимо.

Выносить мусор и наводить порядок также разрешено. Главная рекомендация священника — провести этот день в покое, без ссор и скандалов. Гораздо важнее не разбрасывать вокруг себя «моральную грязь», чем идеально вымести углы в доме.

Можно ли стирать и шить в чистый четверг

Раньше люди пытались не стирать в четверг только потому, что это занимало пол дня на реке, и они рисковали пропустить богослужение. Сегодня, когда мы просто нажимаем кнопку на стиральной машине, никаких помех для стирки нет.

Что касается того, можно шить, отец напоминает евангельский принцип, не человек для дня, а день для человека. Если есть необходимость что-нибудь залатать или сшить — это можно делать. Однако, если работу можно проделать накануне, лучше освободить это время для похода в храм.

Можно ли работать на огороде и идти на кладбище

Народные приметы говорят, что посаженное в четверг будет хорошо расти, и церковь не возражает против труда на земле. Традиционно такую работу пытались завершить к 15:00. Это объясняется тем, что труд на огороде — грязный, а после него человеку нужно время, чтобы помыться и прийти на вечернее богослужение чистоплотным.

Так же можно ходить на кладбище и убирать там, если у вас нет другой возможности. Главное — распланировать день так, чтобы успеть завершить все дела к вечеру.

Можно ли стричься и бриться

Церковь не запрещает стричь волосы или бриться в Чистый четверг. Все процедуры, касающиеся личной гигиены, вполне приемлемы. Священник подчеркивает, что суть этого дня не во внешних изменениях, а в упоминании о Тайном ужине, где было заложено таинство Причастия.

Чистый четверг — последний шанс перед Пасхой очистить себя духовно через исповедь, поэтому именно на этом стоит сосредоточить внимание.

Самое главное: вечернее богослужение

Какими бы важными ни были домашние дела, отец советует найти время для посещения храма вечером. Именно тогда проходит служба с чтением 12 Страстных Евангелий. Это возможность для каждого верующего символически пройти путь страданий Христа, чтобы в полной мере осознать суть Его Воскресения.

А какая-либо работа разрешена, но она не должна заслонять собой духовную подготовку к празднику.