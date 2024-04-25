Что можно и нельзя есть с брекетами: список продуктов

Неправильная пища может повредить брекет-систему, нарушить ее функциональность, спровоцировать воспаление в полости рта, появление пятен на зубах, развитие кариеса.

Брекеты – эффективный способ исправления прикуса в любом возрасте. С их помощью можно устранить дефекты взаимного расположения зубов даже в зрелом возрасте. Во время лечения необходимо соблюдать ряд оговорок, в том числе пациентам рекомендованы определенные ограничения в питании.

Что можно кушать с брекетами, а от чего лучше отказаться, рассказывает сайт клиники DentaDerm.

Что нельзя есть с брекетами: список продуктов

Твердые продукты

Могут повредить брекеты. Это значит, что вас ждут дополнительные визиты в клинику для коррекции системы. И дополнительные затраты, которых легко избежать.

К твердым продуктам относим:

цельные овощи и фрукты – например, морковь, яблоки. Их следует нарезать маленькими кусочками. Главное правило – не кусать целый фрукт;

конфеты, печенье — они не только жесткие, но и вредят зубам;

орешки – их тоже следует измельчать.

Главное правило – избегать чрезмерной нагрузки на брекеты, их механического повреждения.

Мелкозерновые продукты

Могут застревать в межзубных промежутках, между элементами брекетов. Если вовремя не удалить их, возможно развитие кариеса.

К мелкозерновым продуктам относятся:

семена кунжута, мака;

киви, клубника и другие ягоды/фрукты, имеющие мелкие зерна.

Если продуктов из списка очень хочется, ешьте их в небольшом количестве. А после – обязательно тщательно почистите зубы, воспользуйтесь ирригатором, ершиком, ополаскивателем для полости рта.

Прилипающие продукты

Содержат сахар, разрушающий зубную эмаль. А также прилипают к элементам брекет-системы, усложняя гигиену.

Список продуктов, которые нельзя есть в брекетах:

мармелад;

жвачки;

желейные конфеты;

батончики и конфеты с нугой.

Также многих пациентов интересует ли есть чипсы с брекетами? Нет к сожалению. Их следует заменить на более полезные продукты: так вы поддержите здоровье зубов и позаботитесь о собственном организме.

Пигментирующие продукты

Или способны изменять оттенок элементов брекет-систем. Они являются абсолютным табу для избравших керамические брекеты. Владельцы сапфировых и металлических конструкций могут выдохнуть с облегчением.

К продуктам-красителям относятся:

красная свекла и другие пигментирующие овощи;

красные ягоды;

красное вино;

кофе;

сладкие газированные напитки.

Овощи и фрукты, способные пигментировать зубы, все же можно есть, но редко. А после этого хорошо прополоскать ротовую полость с помощью ополаскивателя.

Что можно есть с брекетами

Сразу после установки брекетов большинство пациентов испытывают определенный дискомфорт. Нужно время, чтобы окончательно привыкнуть. Во время периода адаптации о питании следует заботиться особенно тщательно.

Ваш рацион должен состоять из:

овощей и рыбы, приготовленных на пару;

крем-супов;

разнообразных пюре;

мягкого творога;

вареных яиц;

мягкие овощи и фрукты.

Рекомендуется питаться сбалансированно, каждый день выбирать новые блюда. Вкусная еда может быть одновременно не только полезной, но и безопасной для брекетов.

После окончания периода адаптации ваш рацион может стать еще более разнообразным. Важно, чтобы питание содержало достаточное количество кальция, фосфора, магния и других полезных элементов.

Постарайтесь составить сбалансированный рацион из продуктов, которые можно есть с брекетами:

морепродуктов, рыбы;

овощей и фруктов;

злаков;

молочные продукты.

В общем, вы можете не отказываться от вашей любимой пищи: есть с брекетами будет удобно уже после первых недель ношения. Достаточно лишь исключить из рациона (или уменьшить количество!) твердой пищи, прилипающих продуктов, а также продуктов с красителями.

Как ухаживать за брекетами после еды?

Правильный уход – это очень важно. Обязательно очищайте зубы и поверхность брекетов после каждого еды. Используйте для этого флоссы, ополаскиватели и ершики. Тщательно соблюдая правила гигиены, вы сможете поддерживать здоровые зубы в течение всего периода лечения с помощью брекет-системы.

Напомним, украинский врач-стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий рассказал о правилах чистки зубов, которые должен знать каждый.

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