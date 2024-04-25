Что можно и нельзя есть с брекетами: список продуктов

Неправильная пища может повредить брекет-систему, нарушить ее функциональность, спровоцировать воспаление в полости рта, появление пятен на зубах, развитие кариеса.
Брекеты – эффективный способ исправления прикуса в любом возрасте. С их помощью можно устранить дефекты взаимного расположения зубов даже в зрелом возрасте. Во время лечения необходимо соблюдать ряд оговорок, в том числе пациентам рекомендованы определенные ограничения в питании.
Что можно кушать с брекетами, а от чего лучше отказаться, рассказывает сайт клиники DentaDerm.
Что нельзя есть с брекетами: список продуктов
Твердые продукты
Могут повредить брекеты. Это значит, что вас ждут дополнительные визиты в клинику для коррекции системы. И дополнительные затраты, которых легко избежать.
К твердым продуктам относим:
- цельные овощи и фрукты – например, морковь, яблоки. Их следует нарезать маленькими кусочками. Главное правило – не кусать целый фрукт;
- конфеты, печенье — они не только жесткие, но и вредят зубам;
- орешки – их тоже следует измельчать.
Главное правило – избегать чрезмерной нагрузки на брекеты, их механического повреждения.
Мелкозерновые продукты
Могут застревать в межзубных промежутках, между элементами брекетов. Если вовремя не удалить их, возможно развитие кариеса.
К мелкозерновым продуктам относятся:
- семена кунжута, мака;
- киви, клубника и другие ягоды/фрукты, имеющие мелкие зерна.
Если продуктов из списка очень хочется, ешьте их в небольшом количестве. А после – обязательно тщательно почистите зубы, воспользуйтесь ирригатором, ершиком, ополаскивателем для полости рта.
Прилипающие продукты
Содержат сахар, разрушающий зубную эмаль. А также прилипают к элементам брекет-системы, усложняя гигиену.
Список продуктов, которые нельзя есть в брекетах:
- мармелад;
- жвачки;
- желейные конфеты;
- батончики и конфеты с нугой.
Также многих пациентов интересует ли есть чипсы с брекетами? Нет к сожалению. Их следует заменить на более полезные продукты: так вы поддержите здоровье зубов и позаботитесь о собственном организме.
Пигментирующие продукты
Или способны изменять оттенок элементов брекет-систем. Они являются абсолютным табу для избравших керамические брекеты. Владельцы сапфировых и металлических конструкций могут выдохнуть с облегчением.
К продуктам-красителям относятся:
- красная свекла и другие пигментирующие овощи;
- красные ягоды;
- красное вино;
- кофе;
- сладкие газированные напитки.
Овощи и фрукты, способные пигментировать зубы, все же можно есть, но редко. А после этого хорошо прополоскать ротовую полость с помощью ополаскивателя.
Что можно есть с брекетами
Сразу после установки брекетов большинство пациентов испытывают определенный дискомфорт. Нужно время, чтобы окончательно привыкнуть. Во время периода адаптации о питании следует заботиться особенно тщательно.
Ваш рацион должен состоять из:
- овощей и рыбы, приготовленных на пару;
- крем-супов;
- разнообразных пюре;
- мягкого творога;
- вареных яиц;
- мягкие овощи и фрукты.
Рекомендуется питаться сбалансированно, каждый день выбирать новые блюда. Вкусная еда может быть одновременно не только полезной, но и безопасной для брекетов.
После окончания периода адаптации ваш рацион может стать еще более разнообразным. Важно, чтобы питание содержало достаточное количество кальция, фосфора, магния и других полезных элементов.
Постарайтесь составить сбалансированный рацион из продуктов, которые можно есть с брекетами:
- морепродуктов, рыбы;
- овощей и фруктов;
- злаков;
- молочные продукты.
В общем, вы можете не отказываться от вашей любимой пищи: есть с брекетами будет удобно уже после первых недель ношения. Достаточно лишь исключить из рациона (или уменьшить количество!) твердой пищи, прилипающих продуктов, а также продуктов с красителями.
Как ухаживать за брекетами после еды?
Правильный уход – это очень важно. Обязательно очищайте зубы и поверхность брекетов после каждого еды. Используйте для этого флоссы, ополаскиватели и ершики. Тщательно соблюдая правила гигиены, вы сможете поддерживать здоровые зубы в течение всего периода лечения с помощью брекет-системы.
Напомним, украинский врач-стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий рассказал о правилах чистки зубов, которые должен знать каждый.
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