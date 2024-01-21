Что можно и нельзя готовить в алюминиевой посуде: вы точно об этом не знали

Что можно и нельзя готовить в алюминиевой посуде

Алюминиевая посуда и сегодня довольно популярна прежде всего из-за невысокой стоимости. Тем не менее, беспокойство вызывает металл, из которого сделана эта посуда, а именно алюминий. Насколько он небезопасен для здоровья, что можно и нельзя готовить в алюминиевой посуде.

Новая алюминиевая посуда в обычных условиях не вредна для организма, защищает от нее оксидная пленка, которой покрыт алюминий. Но при определенных условиях, например, под действием кислот, содержащихся в овощах и фруктах, защита может быть разрушена.

Что нельзя готовить в алюминиевой посуде и почему

При воздействии кислот, содержащихся в продуктах, выделяются определенные соли, которые накапливаются в организме. А если хранить продукты в такой посуде, то таких солей накапливается в пище еще больше.

Как утверждают эксперты, в такой посуде категорически нельзя готовить острые и кислые блюда. Для этого лучше использовать посуду из нержавеющей стали.

В алюминиевой посуде не рекомендуется готовить:

красный и зеленый борщ, капустник,

не рекомендуется варить соленую рыбу, свеклу, томаты.

компоты и варенья,

фасоль в томатном соусе, тушеную и квашеную капусту, любые маринады и кислые соусы,

кисломолочные продукты, такие как сметана, ряженка, творог, кефир,

не стоит готовить в алюминиевом ковшике питание для детей.

нельзя кипятить молоко.

И тем более как утверждают эксперты, нельзя хранить продукты – в кислой и щелочной среде алюминий может «обогатить» хранящееся в емкости блюдо. Поэтому нужно соблюдать правила, как только блюдо приготовлено, перекладывать его в предназначенный для этого контейнер или эмалированную посуду.

Вместо обычной алюминиевой посуды можно использовать литую алюминиевую посуду, она долговечна и по свойствам вполне сопоставима с чугуном.

Что безопасно готовить в посуде из алюминия

Кухонная утварь из алюминия идеальна для варки нежирных сортов мяса, пельменей, макаронных изделий, яиц, фруктов и овощей с низким содержанием кислоты.

Безопасно готовить в алюминиевой кастрюле:

бульоны на основе мяса и рыбы, уши,

яйца,

макароны, блины, вареники, пельмени – в целом изделия, изготовленные из теста;

блюда из овощей, в которых нет уксуса и других кислот – картофеля, кабачков, баклажанов и т.д.

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