Что можно и нельзя готовить в алюминиевой посуде: вы точно об этом не знали

Что можно и нельзя готовить в алюминиевой посуде
Алюминиевая посуда и сегодня довольно популярна прежде всего из-за невысокой стоимости. Тем не менее, беспокойство вызывает металл, из которого сделана эта посуда, а именно алюминий. Насколько он небезопасен для здоровья, что можно и нельзя готовить в алюминиевой посуде.
Новая алюминиевая посуда в обычных условиях не вредна для организма, защищает от нее оксидная пленка, которой покрыт алюминий. Но при определенных условиях, например, под действием кислот, содержащихся в овощах и фруктах, защита может быть разрушена.
Что нельзя готовить в алюминиевой посуде и почему
При воздействии кислот, содержащихся в продуктах, выделяются определенные соли, которые накапливаются в организме. А если хранить продукты в такой посуде, то таких солей накапливается в пище еще больше.
Как утверждают эксперты, в такой посуде категорически нельзя готовить острые и кислые блюда. Для этого лучше использовать посуду из нержавеющей стали.
В алюминиевой посуде не рекомендуется готовить:
- красный и зеленый борщ, капустник,
- не рекомендуется варить соленую рыбу, свеклу, томаты.
- компоты и варенья,
- фасоль в томатном соусе, тушеную и квашеную капусту, любые маринады и кислые соусы,
- кисломолочные продукты, такие как сметана, ряженка, творог, кефир,
- не стоит готовить в алюминиевом ковшике питание для детей.
- нельзя кипятить молоко.
И тем более как утверждают эксперты, нельзя хранить продукты – в кислой и щелочной среде алюминий может «обогатить» хранящееся в емкости блюдо. Поэтому нужно соблюдать правила, как только блюдо приготовлено, перекладывать его в предназначенный для этого контейнер или эмалированную посуду.
Вместо обычной алюминиевой посуды можно использовать литую алюминиевую посуду, она долговечна и по свойствам вполне сопоставима с чугуном.
Что безопасно готовить в посуде из алюминия
Кухонная утварь из алюминия идеальна для варки нежирных сортов мяса, пельменей, макаронных изделий, яиц, фруктов и овощей с низким содержанием кислоты.
Безопасно готовить в алюминиевой кастрюле:
- бульоны на основе мяса и рыбы, уши,
- яйца,
- макароны, блины, вареники, пельмени – в целом изделия, изготовленные из теста;
- блюда из овощей, в которых нет уксуса и других кислот – картофеля, кабачков, баклажанов и т.д.
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