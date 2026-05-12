Что можно и нельзя сажать рядом с картофелем для обильного урожая

Картофель

Картофель так или иначе выращивается почти на каждом участке. Есть несколько способов как повысить урожайность: выбирать качественный посадочный материал, соблюдать севооборот, а также подбирать правильных соседей.

Какие растения категорически нельзя высаживать рядом с картофелем

Пасленовые

Казалось бы, логично сажать рядом культуры с похожими условиями выращивания. Но в случае с картофелем это правило не работает. Томаты, баклажаны и перец принадлежат к одному семейству пасленовых, а значит, имеют общие болезни и вредителей.

Огурцы и кабачки

На первый взгляд, эти культуры «доброжелательны». Однако у них разная потребность в питательных веществах и влаге. Огурцы и кабачки активно извлекают влагу из почвы, тогда как картофель нуждается в стабильном, но умеренном поливе.

Кроме того, густые листья тыквенных культур создают тень, из-за чего картофель хуже развивается и формирует меньше клубней.

Подсолнечник

Подсолнечник — один из самых агрессивных соседей на огороде. Его корни углубляются в почву и буквально «уносят» питательные вещества, оставляя картофель без необходимого питания.

Сельдерей и петрушка

Зелень рядом с картофелем может показаться безопасной, но некоторые виды, например сельдерей и петрушка, способны замедлять рост клубней.

Яблоня и другие плодовые деревья

Если картофель растет вблизи сада, следует учитывать влияние деревьев. Корни яблонь активно конкурируют за влагу и питание, а тень от кроны ухудшает освещение. В результате клубни формируются мелкими и менее вкусными.

Что можно сажать рядом с картофелем

Бобовые, такие как фасоль, горох и чечевица

Эти растения фиксируют азот в почве, что нужно для здорового роста растений. Азот улучшает структуру почвы и является естественным удобрением для картофеля. Кроме того, бобовые также помогают угнетать рост сорняков, которые могут конкурировать за питательные вещества и воду. В междурядьях картофеля следует сажать кустовую фасоль.

Кочанная капуста, брокколи и цветная капуста

Эти растения имеют похожие требования к почве и питательным веществам, что делает их хорошо пригодными для совместного выращивания. Однако важно отметить, что посадка капусты на том же месте от года в год может привести к истощению почвы и повышению восприимчивости к болезням, поэтому лучше соблюдать правила севооборота.

Лук, чеснок и кукуруза также хорошие соседи

Лук и чеснок обладают естественными свойствами отпугивания вредителей, например картофельных жуков, а кукуруза обеспечивает тень картофеля и помогает сохранить влагу в почве. Кроме того, посадка картофеля рядом с кукурузой может помочь снизить риск заболеваний, передаваемых через почву, поскольку у этих двух растений разная корневая структура, которая может помочь разрушить уплотнение почвы.

Бархатцы

Эти цветы известны своей способностью отпугивать нематод и других почвенных вредителей. Еще одно растение, которое можно выращивать рядом с картофелем, — это настурция, которая помогает отпугивать тлю и других насекомых.

