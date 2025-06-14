Чем можно заменить капусту в голубцах / © Unsplash

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Начинку при этом можно оставить традиционную, все эти варианты будут прекрасно смаковать с фаршем (свиной или говяжий), рисом, жареным луком и специями.

К примеру, в азейбарджанской кухне можно встретить интересное национальное блюдо долма. Она похожа на привычные нам голубцы, но начинка заворачивается в виноградные листья.

Также вы можете попытаться заменить капусту для голубцов следующими 10 вариантами:

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листья ревеня – они дадут блюду дополнительной кислинки;

пекинская или савойская капуста – в этом случае вам не нужно дополнительно проваривать листья, ведь эта капуста более мягкая и нежная;

листья свеклы;

листья хрена;

листья малины;

листья смородины;

крапива – только не забудьте ее перед этим ошпарить кипятком, чтобы она не пекла;

лошадиный щавель;

мангольд.

Последним очень летним вариантом можно назвать кабачки. Для приготовления блюда вам понадобится где-то 1-2 плода. Их нужно нарезать тонкими полосками, в которые заворачивается начинка, как в рулет. Такие "кабачковые" голубцы нужно выложить в форму для запекания, приготовить томатную пасту, которой потом залить будущее блюдо. Тушить их нужно до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Если любите сыр, можно посыпать натертым уже готовое блюдо и поставить в духовку еще на 10 минут, чтобы продукт зарумянился.

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