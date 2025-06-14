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Что можно использовать вместо капусты в голубцах: такие варианты блюда вы еще не ели
Если под рукой нет капусты, но хочется съесть голубцов, предлагаем 10 вариантов, чем ее можно заменить.
Начинку при этом можно оставить традиционную, все эти варианты будут прекрасно смаковать с фаршем (свиной или говяжий), рисом, жареным луком и специями.
К примеру, в азейбарджанской кухне можно встретить интересное национальное блюдо долма. Она похожа на привычные нам голубцы, но начинка заворачивается в виноградные листья.
Также вы можете попытаться заменить капусту для голубцов следующими 10 вариантами:
листья ревеня – они дадут блюду дополнительной кислинки;
пекинская или савойская капуста – в этом случае вам не нужно дополнительно проваривать листья, ведь эта капуста более мягкая и нежная;
листья свеклы;
листья хрена;
листья малины;
листья смородины;
крапива – только не забудьте ее перед этим ошпарить кипятком, чтобы она не пекла;
лошадиный щавель;
мангольд.
Последним очень летним вариантом можно назвать кабачки. Для приготовления блюда вам понадобится где-то 1-2 плода. Их нужно нарезать тонкими полосками, в которые заворачивается начинка, как в рулет. Такие "кабачковые" голубцы нужно выложить в форму для запекания, приготовить томатную пасту, которой потом залить будущее блюдо. Тушить их нужно до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Если любите сыр, можно посыпать натертым уже готовое блюдо и поставить в духовку еще на 10 минут, чтобы продукт зарумянился.
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