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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
39k
Время на прочтение
2 мин

Что можно использовать вместо капусты в голубцах: такие варианты блюда вы еще не ели

Если под рукой нет капусты, но хочется съесть голубцов, предлагаем 10 вариантов, чем ее можно заменить.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем можно заменить капусту в голубцах

Чем можно заменить капусту в голубцах / © Unsplash

Начинку при этом можно оставить традиционную, все эти варианты будут прекрасно смаковать с фаршем (свиной или говяжий), рисом, жареным луком и специями.

К примеру, в азейбарджанской кухне можно встретить интересное национальное блюдо долма. Она похожа на привычные нам голубцы, но начинка заворачивается в виноградные листья.

Также вы можете попытаться заменить капусту для голубцов следующими 10 вариантами:

  • листья ревеня – они дадут блюду дополнительной кислинки;

  • пекинская или савойская капуста – в этом случае вам не нужно дополнительно проваривать листья, ведь эта капуста более мягкая и нежная;

  • листья свеклы;

  • листья хрена;

  • листья малины;

  • листья смородины;

  • крапива – только не забудьте ее перед этим ошпарить кипятком, чтобы она не пекла;

  • лошадиный щавель;

  • мангольд.

Последним очень летним вариантом можно назвать кабачки. Для приготовления блюда вам понадобится где-то 1-2 плода. Их нужно нарезать тонкими полосками, в которые заворачивается начинка, как в рулет. Такие "кабачковые" голубцы нужно выложить в форму для запекания, приготовить томатную пасту, которой потом залить будущее блюдо. Тушить их нужно до готовности в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Если любите сыр, можно посыпать натертым уже готовое блюдо и поставить в духовку еще на 10 минут, чтобы продукт зарумянился.

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Дата публикации
Количество просмотров
39k
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