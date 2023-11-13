Что можно использовать вместо яиц во время приготовления сырников: три лучших варианта

Традиционно сырники готовят с добавлением к тесту яиц. Но специалисты утверждают, что этот продукт можно смело заменить. И вот три варианта.

Если у вас нет под рукой яиц, но хочется приготовить вкусные творожники, вот три варианта, чем можно заменить эти продукты без потери вкусовых и других качеств блюда.

Бананы

Бананы часто используют в качестве альтернативы куриным яйцам. Их даже можно встретить в разных рецептах веганской и постной выпечки.

Чтобы приготовить сырники без яиц, которые не будут разваливаться во время жарки, следует взять на 400 г творога один средний банан. Лучше брать фрукт, который уже перепел и немного почернел.

Сначала с помощью вилки превратите банан в пюре, а затем смешайте с творогом. После этого можно ввести все остальные компоненты и начинать жарить творожники.

Манная крупа

Чем заменить яйца в творожниках / Фото: pixabay.com

Многие всегда добавляют этот компонент к сырникам и совсем не используют яйца. Дело в том, что манку можно назвать превосходной альтернативой яйцам, но она также может заменить пшеничную муку.

С манной крупой сырники получаются пышными и мягкими. Берите по одной столовой ложке манки на каждые 100 г творога.

Овсянка

Овсянку можно использовать вместо яиц во время приготовления вкусных и, главное, полезных для здоровья, сырников. Овсянка прекрасно скрепляет другие компоненты блюда. При наличии можно использовать овсяную муку или просто перемолите овсяные хлопья с помощью блендера.

Овсянку также можно использовать вместо пшеничной муки, чтобы сделать блюдо еще более полезным и диетическим. Не забудьте готовить такие творожники не на сковороде с использованием масла, а в духовке.

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