Что можно подарить любимому мужчине или парню в День влюбленных: десять лучших вариантов

Выбор подарка зависит от нескольких факторов: вкусов мужчины или парня, ваших финансовых возможностей, желания соблюдать традиции Дня святого Валентина. Вам, конечно, виднее, какому презенту любимый человек обрадуется больше всего. Но мы подобрали несколько вариантов оригинальных подарков на 14 февраля, чтобы вам было из чего выбирать.

Все подарки на День святого Валентина можно разделить на романтические, практичные и оригинальные (или шутливые). Можно выбрать одно направление или комбинировать несколько. Например, к практическому и полезному подарку добавить какой-нибудь милый или романтический сюрприз.

Романтика и атмосфера любви

Без праздничной атмосферы в этот день никуда. Когда за окном все еще зима, хочется создать максимальный уют и тепло дома. Поэтому, если вы решили праздновать на своей территории, добавьте немного романтики и вечернего уюта с помощью свечей, гирлянд, фонариков. Настроит на нужный лад ужин при свечах или шоколаде, приготовленный своими руками. Такой сюрприз для парня на 14 февраля точно придется по сердцу.

Конечно, кроме приятной атмосферы хочется подарить любимому и нечто более материальное. Особенно трудно выбрать подарок тем парам, которые еще не перешагнули через букетный период. Тогда к выбору относятся очень кропотливо и с волнением.

Ювелирные украшения и аксессуары

Оригинальный подарок молодому человеку на 14 февраля. / Фото: Unsplash

Хотя кто-нибудь может назвать ювелирные украшения банальным подарком, но здесь можно использовать фантазию. Тем более что сегодня есть огромный выбор разных подарков для мужчин. Конечно, лучше не дарить любимому символ праздника – сердце. Лучше подбирать украшение в том стиле, который носит мужчина. Вот несколько вариантов:

тестильный или качественный кожаный ремень — сегодня существует немало форм пряжек, поэтому, кроме стандартных моделей, можно найти головы животных и птиц, фэнтезийные мотивы, тематические, брендированные.

часы — хотя мобильный телефон заменил много функций наручных часов, однако последние остаются удобными и популярными, иногда они даже считаются статусным аксессуаром (главное подобрать под стиль жизни и вкус мужчины — фитнес браслет, умные часы, кожаный или металлический ремешок и т.д.).

браслет – мужские аксессуары отличаются более строгим исполнением, можно найти варианты из кожи, металла, с подвесками или без.

кулон или подвеска – некоторые мужчины носят украшения на шее с удовольствием, главное подобрать правильный аксессуар (есть фэнтезийные, тематические, в виде голов животных или птиц).

кольцо – стильно смотрятся варианты с гравировками или минералом, но здесь нужно учитывать вкусы своего любимого.

Съедобные презенты: и не только своими руками

Такие сюрпризы входят в список недорогих. Конечно, вы можете самостоятельно приготовить что-нибудь вкусненькое, или приобрести подарок в магазине. Это может быть:

кофе или чай – в зависимости от вкусов любимого;

шоколадки — особенно популярны перед Днем Влюбленных с милыми надписями, например, "10 причин, почему я тебя люблю" и т.д.);

печенье с прогнозами – шутливый подарок;

разноцветные леденцы — часто продаются в баночках, как "лекарство" от скуки, стресса на работе и т.п.;

съедобные букеты – можно подобрать такие продукты, которые любит ваш любимый;

имбирные пряники в виде сердца;

шоколад в форме машины, мотоцикла, инструментов и т.д.

Что может быть приятнее, чем подарить приятный вкус любимому человеку? Тем более что все вкусности можно разделить и съесть вместе за просмотром романтического фильма.

Подарок для тепла и уюта

Как удивить любимого мужчину на 14 февраля / Фото: Unsplash

14 февраля – это все еще зима и на улице бывает прохладно. Чтобы согреть любимого человека и подарить ему частичку тепла, обратите внимание на такие подарки ко Дню святого Валентина:

домашние тапочки – станут отличным презентом от девушки, которая беспокоится о своем парне;

плед – эта вещь никогда не будет лишней;

свитер, свитшот или футболка — сегодня можно найти качественную печать на одежде, чтобы дополнить вещь рисунком, точно понравившимся любимому;

теплый халат – он будет вспоминать о вас всякий раз, когда будет уходить из ванной в спальню;

нижнее белье — такой подарок могут позволить себе только близкие люди, можно выбрать оригинальный принт;

пижама – также можно подобрать под вкус вашего любимого.

Парные презенты, которые понравятся мужчине или парню

Мимо парных сувениров точно не стоит проходить, если вы ищете оригинальный подарок на День святого Валентина. Здесь можно найти все, что угодно: от брелок до футболок или халатов. Можно даже изготовить по заказу, чтобы презент имел действительно важное значение для вас обоих. Особенно популярны среди парных надписей: "Давай навсегда", "Mrs." и "Mr.", "Он мой", "Она моя", "The King", "His Queen", "One", "Love", "Моя половинка", "Мой муж всегда прав", "Моя жена меня любит". Но вы можете быть оригинальным и создать любой принт.

Подарки с пользой для тела

Что подарить любимому мужчине в День влюбленных (14 февраля) / Фото: Unsplash

Это практичные подарки, которые никогда не выйдут из моды. Сюда относятся пены для бритья, гели для душа, шампуни и мыло. Только не стоит дарить любимому дешевый гель или любой шампунь. Все-таки следует подойти к выбору презента тщательно.

К примеру, попробуйте отыскать косметику ручной работы. Мужчине можно приобрести:

мыло в форме бутылки, машины, мотоцикла;

средства для бритья и после бритья;

набор по уходу за бородой;

натуральный шампунь для волос.

Обычно крафтовую косметику еще и оригинально упаковывают, что придает особый романтизм. А еще полезный презент покажет вашу заботу.

Сертификаты и мастер-классы

Не стоит забывать и о впечатлениях, ведь эмоции в подарок – это всегда бесценно. Любимому парню или мужчине на 14 февраля можно подарить:

абонемент на курс массажа – особенно, если мужчина много сидит в офисе или часто устает;

уроки верховой езды, езды на мотоцикле или квадроцикле – здесь все зависит от вкусов парня;

сертификат в любимый магазин – чтобы он мог купить то, о чем давно мечтал;

записи песни — такой подарок понравится музыканту;

урок танцев – можно записаться вместе.

Оригинальные подарки на 14 февраля: приятные безделушки

Есть и недорогие подарки на День святого Валентина, которые принесут не меньше пользы и приятных эмоций. Такие мелочи делают повседневную жизнь ярче. Главное знать о его вкусах и хобби. А вот и несколько вариантов:

качественный кофе, турка, новая чашка для настоящего кофемана;

набор эксклюзивного чая и заварщик любителю чая;

полезные мелочи в машину для водителя;

спортивные аксессуары, если мужчина ведет активный образ жизни;

уникальные и оригинальные носки в подарочной упаковке;

проектор звездного неба для настоящего романтика;

фартук или кулинарная книга, если любимый любит готовить.

В сущности, важно помнить, что дело не в драгоценности подарка, а в его эмоциональной наполненности. Иногда достаточно проявить внимание и выбрать что-нибудь, что понравится именно вашему любимому.

Конструкторы: это не только для детей

Что подарить любимому на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Мужчины любят делать что-то своими руками. Может быть, ваш любимый с детства мечтал о конструкторе Лего? Так почему не подарить ему его сейчас. Да и вы можете вдвоем составить модель, особенно если она очень подробная и требует времени.

Не менее популярны 3D-конструкторы, содержащие объемные фигурки. Многие из них достаточно сложны даже для взрослых. А потом они будут украшать полку в его квартире.

Подарить любимому на 14 февраля можно также механический конструктор, с помощью которого можно создать работа.

Без юмора никуда: шутливые подарки

Юмористические сувениры – интересный способ сделать любимому приятный сюрприз в День святого Валентина. Конечно, выбирайте презенты с романтическим подтекстом. Это могут быть:

медаль второй половинки или грамота "Лучшему мужчине";

чековая книга желаний с разными пожеланиями, которые вы будете исполнять;

настольная игра для двоих.

Также необыкновенный сувенир можно сделать и своими руками. Ведь то, для чего прилагаются усилия, ценится больше всего.

