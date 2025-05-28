Что можно подарить папе на День отца 2025 года: идеи эксклюзивных и оригинальных подарков

Что можно подарить папе на День отца 2025 года / © unsplash.com

Очень важно учитывать личные предпочтения вашего отца при выборе подарка.

Книга — если ваш папа любит отдохнуть после работы или в выходной день с книгой в руке, тогда это идеальный вариант подарка.

Электроника — родители часто интересуются новыми гаджетами, а потому планшет, смартфон, наушники или фитнес-трекер станут отличным подарком.

Путешествие — вы можете организовать путешествие для своего папы или даже родителей вместе.

Спортивные товары — папа занимается спортом, любит определенную игру или вы просто хотите позаботиться о его здоровье?