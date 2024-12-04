Что можно подарить подростку на Новый год 2025: лучшие идеи, чтобы удивить и порадовать

Выбрать подарок на Новый год подростку – задача не из легких. Упростить его можно с помощью нашего списка идей.

Выбирая подарок любому человеку на Новый год, лучше всего ориентироваться на его вкусы и вкусы. Если же говорить о подростке, то здесь важно не покупать ничего по принципу "я бы в его возрасте хотел (или хотела) именно такого", ведь ваши желания могут и не совпадать.

Мы собрали список универсальных подарков, которые подойдут как мальчику, так и девочке.

Кроссовки

Подростки сегодня следят за модой не меньше взрослых. Но самой популярной обувью среди молодежи остаются светящиеся в темноте кроссовки. Они гарантируют, что все внимание 100% будет приковано к ребенку, а современных подросток от такого точно не откажется.

Шагомер

Полезен подарок, который поможет подростку и родителям следить за здоровьем. Главное – выбирайте яркие, веселые цвета. Преимущество фитнес-трекера (ещё одно название шагомера) заключается в том, что он записывает количество пройденных за день шагов, а также показывает, сколько калорий было израсходовано.

Разнообразные гаджеты

Именно о них мечтает каждый подросток. Это может быть смартфон, планшет или электронная книга. Главное, узнать раньше времени, о каком гаджете мечтает ребенок. А еще для подростков крайне важна марка и модель, поэтому о них лучше узнать до того, как вы пойдете покупать технику.

Настольный футбол

Не только подростки мальчики, но и девочки с радостью сыграют в столь интересную игру. Она увлекает надолго, а в компании от нее просто невозможно оторваться. Даже взрослым будет интересно управлять игрушечными футболистами.

Портативная зарядка

Необыкновенно полезен подарок, особенно в реалиях нашего времени, когда часто выключают свет. Подростка очень важно всегда находиться на связи со своими друзьями, поэтому разряженный телефон может стать настоящим бедствием. Выбирайте яркую зарядку с притягивающим взгляды дизайном.

Атрибутика из любимого фильма

Это могут быть кулон, мягкая игрушка, подушка, носки или всевозможные мелочи. К примеру, поклонникам "Гарри Поттера" подойдет шарф с цветами любимого факультета или даже волшебная палочка. А любители "Голодных игр" будут счастливы получить брошь как у главной героини.

Мастер-класс

Это отличная идея для подростка, ведь ребенок таким образом получит кучу положительных эмоций и впечатлений, а еще может научиться чему-то новому. Можно подобрать мастер-класс по рукоделию, кулинарии или даже драйвовое занятие на специальных прыгунах-джамперах.

Настольная игра

Сегодня существует очень много разнообразных настольных игр, которые могут "затянуть" подростка в свой мир на долгие часы и подарить очень положительные эмоции. Выбирайте жанр, который больше всего понравится конкретному ребенку.

Спортивное снаряжение

Если вы точно знаете, что подросток увлекается спортом, можно подарить ему соответствующее снаряжение. Он точно вызовет радость. К примеру, если ребенок часто катается на сноуборде, можно подобрать стильные аксессуары к нему.

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