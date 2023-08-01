Что можно положить в банки с огурцами, помидорами вместо уксуса

Продукты, которые могут заменить уксус в консервированных огурцах, помидорах

Уксус добавляют в консервацию, чтобы она дольше хранилась. Благодаря уксусу консервированные огурцы и помидоры получаются вкусными и хрустящими.

Но бывают случаи, когда уксус по каким-то причинам противопоказан, кроме того, существует мнение, что уксус не очень полезен для здоровья. Рассказываем чем его можно заменить.

Что добавить к консервации вместо уксуса

Уксус можно заменить лимонной кислотой . Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70% нужно одну столовую ложку лимонной кислоты развести в двух столовых ложках воды. А для получения раствора, подобного уксусной эссенции 9%, нужно одну чайную ложку лимонной кислоты развести в 14 ложках воды.

. Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70% нужно одну столовую ложку лимонной кислоты развести в двух столовых ложках воды. А для получения раствора, подобного уксусной эссенции 9%, нужно одну чайную ложку лимонной кислоты развести в 14 ложках воды. Лимоны также используют вместо уксуса. В трехлитровую банку огурцов нужно добавить шесть не толстых колец лимона.

также используют вместо уксуса. В трехлитровую банку огурцов нужно добавить шесть не толстых колец лимона. Прекрасным консервантом является красная смородина. На трехлитровую банку нужно будет два стакана красной смородины с веточками.

На трехлитровую банку нужно будет два стакана красной смородины с веточками. Подойдет также брусника, клюква – на трехлитровую банку нужно будет 100 грамм ягод.

– на трехлитровую банку нужно будет 100 грамм ягод. Можно добавить 100 г кислых яблок . Вместо плодов можно использовать их сок.

. Вместо плодов можно использовать их сок. Многие кислоты, обладающие консервирующими свойствами есть в щавеле, его тоже нужно добавить в расчете 100 г на банку

Некоторые хозяйки вместо укуса добавляют водку – 50 г на трехлитровую банку.

Вместо уксуса можно добавить соль и законсервировать овощи определенным образом без стерилизации, и они тоже будут долго стоять.

Читайте также: