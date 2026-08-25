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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Что можно положить в банки с огурцами, помидорами вместо уксуса

Продукты, которые могут заменить уксус в консервированных огурцах, помидорах.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Что добавить вместо уксуса

Что добавить вместо уксуса

Уксус добавляют в консервацию, чтобы она дольше хранилась. Благодаря уксусу консервированные огурцы и помидоры получаются вкусными и хрустящими.

Но бывают случаи, когда уксус по каким-то причинам противопоказан, кроме того, существует мнение, что он не очень полезен здоровью. Рассказываем чем его можно заменить.

Что добавить к консервации вместо уксуса

  • Уксус можно заменить лимонной кислотой. Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70% нужно одну столовую ложку лимонной кислоты развести в двух столовых ложках воды. А для получения раствора, похожего на уксусную эссенцию 9%, нужно одну чайную ложку лимонной кислоты развести в четырнадцати ложках воды.

  • Лимоны также используют вместо уксуса. В трехлитровую банку огурцов нужно добавить шесть нетолстых колец лимона.

  • Прекрасным консервантом является смородины. На трехлитровую банку нужно будет два стакана красной смородины с веточками.

  • Подойдут также брусника, клюква — на трехлитровую банку нужно будет 100 г ягод.

  • Можно добавить 100 граммов кислых яблок. Вместо плодов можно использовать их сок.

  • Многие кислоты, обладающие консервирующими свойствами, есть в щавеле, его тоже нужно добавить из расчета 100 граммов на трехлитровую банку.

Некоторые хозяйки вместо укуса добавляют водку — 50 граммов на трехлитровую банку.

Вместо уксуса можно добавить соль и законсервировать овощи определенным образом без стерилизации, и они тоже будут долго стоять.

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