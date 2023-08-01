Что можно положить в банки с огурцами, помидорами вместо уксуса

Продукты, которые могут заменить уксус в консервированных огурцах, помидорах
Уксус добавляют в консервацию, чтобы она дольше хранилась. Благодаря уксусу консервированные огурцы и помидоры получаются вкусными и хрустящими.
Но бывают случаи, когда уксус по каким-то причинам противопоказан, кроме того, существует мнение, что уксус не очень полезен для здоровья. Рассказываем чем его можно заменить.
Что добавить к консервации вместо уксуса
- Уксус можно заменить лимонной кислотой. Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70% нужно одну столовую ложку лимонной кислоты развести в двух столовых ложках воды. А для получения раствора, подобного уксусной эссенции 9%, нужно одну чайную ложку лимонной кислоты развести в 14 ложках воды.
- Лимоны также используют вместо уксуса. В трехлитровую банку огурцов нужно добавить шесть не толстых колец лимона.
- Прекрасным консервантом является красная смородина. На трехлитровую банку нужно будет два стакана красной смородины с веточками.
- Подойдет также брусника, клюква – на трехлитровую банку нужно будет 100 грамм ягод.
- Можно добавить 100 г кислых яблок. Вместо плодов можно использовать их сок.
- Многие кислоты, обладающие консервирующими свойствами есть в щавеле, его тоже нужно добавить в расчете 100 г на банку
Некоторые хозяйки вместо укуса добавляют водку – 50 г на трехлитровую банку.
Вместо уксуса можно добавить соль и законсервировать овощи определенным образом без стерилизации, и они тоже будут долго стоять.
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