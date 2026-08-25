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Что можно положить в банки с огурцами, помидорами вместо уксуса
Продукты, которые могут заменить уксус в консервированных огурцах, помидорах.
Уксус добавляют в консервацию, чтобы она дольше хранилась. Благодаря уксусу консервированные огурцы и помидоры получаются вкусными и хрустящими.
Но бывают случаи, когда уксус по каким-то причинам противопоказан, кроме того, существует мнение, что он не очень полезен здоровью. Рассказываем чем его можно заменить.
Что добавить к консервации вместо уксуса
Уксус можно заменить лимонной кислотой. Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70% нужно одну столовую ложку лимонной кислоты развести в двух столовых ложках воды. А для получения раствора, похожего на уксусную эссенцию 9%, нужно одну чайную ложку лимонной кислоты развести в четырнадцати ложках воды.
Лимоны также используют вместо уксуса. В трехлитровую банку огурцов нужно добавить шесть нетолстых колец лимона.
Прекрасным консервантом является смородины. На трехлитровую банку нужно будет два стакана красной смородины с веточками.
Подойдут также брусника, клюква — на трехлитровую банку нужно будет 100 г ягод.
Можно добавить 100 граммов кислых яблок. Вместо плодов можно использовать их сок.
Многие кислоты, обладающие консервирующими свойствами, есть в щавеле, его тоже нужно добавить из расчета 100 граммов на трехлитровую банку.
Некоторые хозяйки вместо укуса добавляют водку — 50 граммов на трехлитровую банку.
Вместо уксуса можно добавить соль и законсервировать овощи определенным образом без стерилизации, и они тоже будут долго стоять.