Что можно положить в банки с огурцами, помидорами вместо уксуса

Что добавить вместо уксуса

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Уксус добавляют в консервацию, чтобы она дольше хранилась. Благодаря уксусу консервированные огурцы и помидоры получаются вкусными и хрустящими.

Но бывают случаи, когда уксус по каким-то причинам противопоказан, кроме того, существует мнение, что он не очень полезен здоровью. Рассказываем чем его можно заменить.

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Что добавить к консервации вместо уксуса

Уксус можно заменить лимонной кислотой . Чтобы получить аналог уксусной эссенции 70% нужно одну столовую ложку лимонной кислоты развести в двух столовых ложках воды. А для получения раствора, похожего на уксусную эссенцию 9%, нужно одну чайную ложку лимонной кислоты развести в четырнадцати ложках воды.

Лимоны также используют вместо уксуса. В трехлитровую банку огурцов нужно добавить шесть нетолстых колец лимона.

Прекрасным консервантом является смородины. На трехлитровую банку нужно будет два стакана красной смородины с веточками.

Подойдут также брусника, клюква — на трехлитровую банку нужно будет 100 г ягод.

Можно добавить 100 граммов кислых яблок . Вместо плодов можно использовать их сок.

Многие кислоты, обладающие консервирующими свойствами, есть в щавеле, его тоже нужно добавить из расчета 100 граммов на трехлитровую банку.

Некоторые хозяйки вместо укуса добавляют водку — 50 граммов на трехлитровую банку.

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Вместо уксуса можно добавить соль и законсервировать овощи определенным образом без стерилизации, и они тоже будут долго стоять.

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