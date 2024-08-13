Что можно посадить на месте, где рос картофель, чтобы в следующем году собрать еще больший урожай

В августе огородники начинают выкапывать картошку. Чтобы участок не резвился, лучше засадите его теми растениями, которые помогут восстановить плодородие земли.

Сидераты, кроме восстановления плодородия, также помогают избавиться от некоторых болезней и вредителей. Поэтому их высевание очень важно для огорода.

На тех грядках, где росли сидераты, почва становится воздушной и рыхлой, они подкармливают землю, оздоравливают ее после целого сезона работы.

После картофеля огородники рекомендуют высевать растения, которые помогут восполнить недостаток азота, фосфора и калия. Именно эти полезные вещества больше извлекает эта культура, пока растет в земле.

То есть лучшими растениями для высадки после картофеля станут любые бобовые сидераты, которые будут насыщать почву азотом. В частности, люцерна, горох, люпин, донник.

А вот, чтобы восстановить запасы фосфора и калия лучшим помощником станет рожь. Огородники также указывают, что это растение дополнительно поможет избавиться от популяции проволочника, которая может усугубить будущий урожай.

Лучше всего после картофеля делать смесь из ржи и имеющихся у вас бобовых, которой потом засевают грядки. Как только растения подрастут, их лучше заложить в грунт, перекопав его или оставить на зиму.

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