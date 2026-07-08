Что можно посадить на огороде в июле: собираем второй урожай за сезон

Что посадить на огороде в июле

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Середина лета у многих дачников ассоциируется исключительно со сбором первого урожая и консервацией. На грядках постепенно освобождается место после раннего картофеля, лука, чеснока и первой зелени. Однако пустовать земля не должна. Июль — это прекрасное время для второй волны посадок, которая позволит собирать свежие овощи и хрустящую зелень до самого начала осенних заморозков.

Главное преимущество июльского сева заключается в том, что почва уже максимально прогрета, а световой день постепенно начинает сокращаться. Для многих культур именно такие условия идеальны, поскольку при долгом июньском дне они быстро выпускают стрелки и зацветают вместо того, чтобы наращивать зеленую массу или корнеплоды.

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Ранняя весенняя зелень к середине лета уже грубеет или полностью отходит. Июль позволяет обновить зеленые грядки и обеспечить стол свежими витаминами.

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Укроп можно подсевать каждые 2 недели в течение всего лета. Для июльских посадок лучше выбирать кустовые сорта. Они несколько дольше всходят, но формируют пышные, сочные розетки и очень долго не выпускают зонтики. Чтобы ускорить прорастание семян, которые богаты эфирными маслами, их следует заранее промыть в теплой воде.

Листовые салаты, руккола и шпинат обожают умеренное солнце. Поскольку в июле день становится короче, они уже не будут так активно пускать стрелки. Шпинат успеет нарастить мясистые листья всего за 3 недели, а свежий салат будет радовать хрустом до глубокой осени.

Посеянная в середине лета петрушка успеет дать нежную зелень осенью, а ее корни прекрасно перезимуют в почве, чтобы ранней весной первыми выпустить новые листочки. Кинза (кориандр) в июле также растет гораздо лучше, чем весной, формируя пышные кустики без преждевременного цветения.

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Для повторных летних посадок необходимо выбирать исключительно скороспелые и ранние сорта, имеющие короткий период вегетации от 20 до 50 дней.

Посадить редиску в мае или июне — это практически всегда получить жесткие, пустые корнеплоды и кучу цветочных стрелок. А вот июльская посадка является наиболее удачной. Когда световой день длится менее 14 часов, редис направляет все силы на формирование большого, сочного и нежного корнеплода. Уже через 20–25 дней вы получите идеальный урожай.

Пекинская капуста — это культура короткого дня. При посеве в июле она не будет цвести, а начнет сворачиваться в плотные, сочные початки. Китайская капуста пак-чой растет еще быстрее — ее нежные листья с хрустящими черешками можно собирать уже через месяц после появления первых всходов.

Ранние сорта кустовой спаржевой фасоли имеют период созревания около 40–50 дней. Посеянная в начале июля на месте собранного лука, она успеет дать обильный урожай нежных зеленых стручков. К тому же фасоль, как и все бобовые, обогатит истощенную за первую половину лета почву азотом.

Молодой зеленый горошек — любимое лакомство детей и взрослых. Ранние сахарные сорта, посеянные в июле, развиваются очень быстро в теплой почве и успевают заложить много сладких стручков до наступления прохладных сентябрьских дней.

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