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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Что можно посадить в августе, чтобы урожай радовал до глубокой осени: пять культур

Август — это не только время активного сбора урожая, но и идеальный момент для дополнительных посадок на огороде. Несмотря на то, что лето уже заканчивается, сезон выращивания овощей еще продолжается. Некоторые растения успевают созреть и подарить урожай до прихода холодов, если посадить их именно сейчас.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что посадить в августе в Украине

Что посадить в августе в Украине / © unsplash.com

Виноград. В южных теплых регионах август — идеальное время для высадки молодых виноградных саженцев.

Брокколи и цветная капуста. Эти овощи, устойчивые к холодам, хорошо развиваются в прохладных условиях, поэтому высадка их в августе вполне целесообразна.

Морковь. Рекомендуется выбирать сорта среднего и позднего срока созревания. Посаженная в августе, она успеет созреть до поздней осени и сохранится свежей в течение всей зимы.

Зелень, такая как петрушка, укроп и кинза, хорошо растет даже при более холодной погоде. Посев этих трав в августе гарантирует вам ароматную свежую зелень осенью.

Редис отличается быстрым созреванием, поэтому посеянный в середине или конце августа, он даст свежий и хрустящий урожай уже через 3-4 недели.

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