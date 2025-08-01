- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Что можно посадить в августе, чтобы урожай радовал до глубокой осени: пять культур
Август — это не только время активного сбора урожая, но и идеальный момент для дополнительных посадок на огороде. Несмотря на то, что лето уже заканчивается, сезон выращивания овощей еще продолжается. Некоторые растения успевают созреть и подарить урожай до прихода холодов, если посадить их именно сейчас.
Виноград. В южных теплых регионах август — идеальное время для высадки молодых виноградных саженцев.
Брокколи и цветная капуста. Эти овощи, устойчивые к холодам, хорошо развиваются в прохладных условиях, поэтому высадка их в августе вполне целесообразна.
Морковь. Рекомендуется выбирать сорта среднего и позднего срока созревания. Посаженная в августе, она успеет созреть до поздней осени и сохранится свежей в течение всей зимы.
Зелень, такая как петрушка, укроп и кинза, хорошо растет даже при более холодной погоде. Посев этих трав в августе гарантирует вам ароматную свежую зелень осенью.
Редис отличается быстрым созреванием, поэтому посеянный в середине или конце августа, он даст свежий и хрустящий урожай уже через 3-4 недели.