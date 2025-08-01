Что можно посадить в августе, чтобы урожай радовал до глубокой осени: пять культур

Что посадить в августе в Украине / © unsplash.com

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Виноград. В южных теплых регионах август — идеальное время для высадки молодых виноградных саженцев.

Брокколи и цветная капуста. Эти овощи, устойчивые к холодам, хорошо развиваются в прохладных условиях, поэтому высадка их в августе вполне целесообразна.

Морковь. Рекомендуется выбирать сорта среднего и позднего срока созревания. Посаженная в августе, она успеет созреть до поздней осени и сохранится свежей в течение всей зимы.

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Зелень, такая как петрушка, укроп и кинза, хорошо растет даже при более холодной погоде. Посев этих трав в августе гарантирует вам ароматную свежую зелень осенью.

Редис отличается быстрым созреванием, поэтому посеянный в середине или конце августа, он даст свежий и хрустящий урожай уже через 3-4 недели.