Что можно сажать возле клубники: лучшие соседи для хорошего урожая

Лучшие соседи клубники
Выращивание клубники может стать гораздо более эффективным, если правильно подобрать растения-компаньоны. Эти растения не только защищают клубнику от вредителей и болезней, но и улучшают ее вкус и урожайность.
Специалисты советуют сажать такие культуры возле клубники
Что посадить возле клубники
Для защиты от вредителей и болезней:
- Лук, чеснок и шалфей отпугивают вредителей, таких как тли и клещи, благодаря своему сильному аромату. Высадка этих растений рядом с клубникой помогает оградить ее от вредителей и некоторых болезней.
- Петрушка, кроме того, что является отличным компаньоном, также может отпугнуть некоторых вредителей.
- Огурчик, или бораго, является привлекательным растением с опушенными листьями, которое имеет легкий огуречный вкус. Считается, что огурчик, посаженный рядом с клубникой, улучшает его вкус. Кроме того, цветы огурчика являются магнитом для опылителей, таких как пчелы, бабочки и мухи, способствующие лучшему опылению и повышению урожайности клубники.
- Календула, известная своими лечебными свойствами, помогает бороться с тлей и другими вредителями, а также снижает риск заболеваний растений, таких как фитофтороз и мозаика.
- Бархатцы благодаря своим специфическим фитонцидам отпугивают нематод, долгоносиков, луковую муху и других почвенных вредителей, а также улучшают качество почвы и действуют, как природная мульча.
- Тимьян, благодаря своим антисептическим свойствам, отпугивает улиток и улиток, а также предотвращает развитие грибковых заболеваний.
- Лаванда, с ее сильным ароматом, отпугивает тлей, паутинного клеща и других насекомых.
- Мята, кроме отпугивания вредителей, также уменьшает рост сорняков, создавая естественный грунтовый покров.
Растения, улучшающие плодородие и почву и усвоение питательных веществ:
- Редис и морковь разрыхляют почву, улучшая его структуру и аэрацию. Они не конкурируют за питательные вещества, поскольку их корневая система расположена на разных глубинах. Это позволяет эффективно использовать почвенные ресурсы и уменьшает риск истощения почвы. Кроме того, морковь способствует улучшению плодородия почвы и привлекает опылителей.
- Бобовые (фасоль, горох, чечевица) не только обогащают почву азотом, но и улучшают его структуру, способствуя лучшему проникновению воды и питательных веществ. Они способны фиксировать азот из воздуха, обогащая им почву, что способствует росту клубничных кустов. Кроме того, корневая система бобовых улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и аэрированной.
- Бархатцы также улучшают качество почвы и действуют, как природная мульча.
Привлечение опылителей:
- Помидоры и базилик, взорванные рядом, привлекают пчел и других опылителей, что способствует лучшему опылению клубники.
- Огуречная трава является магнитом для пчел, что увеличивает количество опыленных цветков клубники.
- Лаванда также привлекает пчел своим ароматом.
- Шалфей привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки, которые, кроме борьбы с вредителями, также участвуют в опылении.
Другие полезные соседи:
- Шпинат, взорванный между рядами клубники, защищает ее от сорняков и вредителей, создавая естественный грунтовой покров.
- Салатная зелень не конкурирует с клубникой за питательные вещества, а также может служить почвенным покровом. Шпинат, салат, базилик, щавель и руккола можно высаживать рядом с клубникой без ущерба для нее. Они быстро созревают и не создают значительной конкуренции за ресурсы, а также помогают удерживать влагу в почве и угнетают рост сорняков.
- Календула помогает снизить риск заболеваний растений, таких как фитофтороз и мозаика.
Нежелательные соседи для клубники
Следует избегать высадки некоторых растений рядом с клубникой, поскольку они могут негативно влиять на ее рост и урожайность. К примеру, капуста, брокколи и цветная капуста являются нежелательными соседями для клубники, поскольку они могут конкурировать за питательные вещества и влагу, что приводит к снижению урожайности.
Следовательно, правильный подбор соседних растений для клубники может значительно улучшить урожайность, защитить от вредителей и обеспечить здоровое развитие растений. Учитывая совместимость культур и их влияние на почву, можно создать оптимальные условия для роста и развития клубники на вашем участке.
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