Что можно сделать из старых капроновых колготок: идеи для дома и огорода

Вторая жизнь старых колгот

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Старые капроновые колготки могут оказаться гораздо более полезными, чем кажется. Секрет в свойствах самого материала, он тонкий, крепкий, эластичный, пропускает воздух и воду, а во время трения электризуется. Поэтому ненужному капрону можно найти сразу несколько применений в доме и на огороде.

Для хранения лука и чеснока

Капрон хорошо пропускает воздух, поэтому внутри такого импровизированного мешочка не застаивается влага. Для лука и чеснока особенно важно, ведь хорошая циркуляция воздуха помогает уменьшить риск появления плесени и гнили во время хранения.

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Луковицы можно складывать в чулок одну за другой, а между ними завязывать узелки. В результате они не будут лежать плотной кучей, а доставать их можно будет по одной, отрезая нижнюю часть.

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В то же время, сами колготки не гарантируют длительного хранения. Лук и чеснок должны быть хорошо просушены, а место хранения — сухим, прохладным и проветриваемым.

Подвязывание растений

Прочность в сочетании с эластичностью делает старые колготки удобным материалом для подвязывания помидоров, огурцов и других растений.

Капрон нужно нарезать широкими полосками и прикрепить ими стебли к опоре. В отличие от тонкой жесткой веревки, эластичная ткань имеет более широкую площадь контакта со стеблем и немного растягивается. Благодаря этому при правильной, не слишком тугой подвязке меньший риск пережать растение по мере его роста.

Для защиты плодов на дереве

Из старых колготок можно нарезать небольшие мешочки и надевать их на отдельные плоды непосредственно на растении. Тонкая капроновая ткань создает физическое препятствие, которое может защитить плоды от части насекомых.

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Мешочек нужно закреплять неплотно, чтобы не повредить плодоножку, а внутри оставить достаточно места для роста плода. Капрон при этом будет пропускать воздух.

Такой метод больше подходит для небольшого количества особо ценных плодов, ведь защищать все дерево будет слишком трудоемко.

Чтобы не потерять семена

Этот способ пригодится тем, кто самостоятельно собирает семена цветов и огородных культур. Некоторые растения после созревания быстро вскрывают семенные коробочки, из-за чего семена оказываются на земле еще до того, как их успевают собрать.

На соцветие или семенную коробочку можно заранее надеть небольшой мешочек из старых колготок и аккуратно закрепить его на стебле. Когда семена начнут высыпаться, оно останется внутри.

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Важно делать это тогда, когда семена уже приближаются к созреванию, а сам капрон не должен пережимать или повреждать растение.

Уборка пыли

Еще одно полезное свойство капрона проявляется во время уборки. При трении синтетический материал накапливает статический заряд, благодаря чему мелкие частицы пыли притягиваются к его поверхности.

Старый капроновый носок можно натянуть на руку и использовать вместо салфетки для жалюзи, карнизов, плинтусов и других поверхностей, на которых быстро скапливается пыль. Особенно удобно протирать им узкие ламели жалюзи, захватывая их пальцами по обе стороны.

Для цветочных горшков

Капрон пропускает воду, но одновременно способен задерживать частицы почвы. Поэтому кусок старых колготок можно положить на дно горшка поверх дренажного отверстия перед засыпанием субстрата.

Вода после полива будет проходить сквозь ткань и выходить наружу, а земля не так легко будет вымываться через отверстие. Такой кусок капрона особенно может пригодиться при пересадке растений.

Но капрон не заменяет дренажное отверстие и не отводит излишек воды самостоятельно, а только выполняет роль проницаемой прокладки, которая удерживает почву.

Чтобы найти потерянную серьгу пылесосом

Серьга, застежка, бусина, маленький винтик или другой пустяк упал на ковер и исчез из виду? Здесь также понадобятся старые колготки.

Отрежьте кусок капрона, натяните его на конец пылесоса и надежно закрепите резинкой. После этого медленно пропилосось место, где примерно потерялась вещь.

Поток воздуха привлечет предмет к трубе, но капрон не позволит ему попасть внутрь пылесоса. Такой способ особенно удобен для поиска мелких вещей в ворсе ковра и под мебелью.

Быстро очистить расческу от волос

Это один из самых практичных трюков. На чистую массажную щетку нужно заранее натянуть тонкий кусок капрона так, чтобы зубцы или щетинки прошли сквозь ткань.

Волосы, пыль и ворс при пользовании будут накапливаться поверх капрона. Когда щетку нужно будет почистить, достаточно снять ткань вместе со всем мусором и заменить ее новым куском.

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