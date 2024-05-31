Что можно сеять в июне: какие овощи и зелень не поздно сажать в первый месяц лета

Какие овощные культуры еще не поздно посеять на своем огороде в июне

Бесспорный факт, что весной – время, когда на огороде работа кипит. Из-за этого может случиться, что что-то будет не сделано, некоторые грядки могут остаться пустыми. Но это не страшно, в июне можно все наверстать, посеять, посадить зелень, овощи, корнеплоды.

Что посадить, посеять в июне

Зелень: салат, укроп, шпинат

Сеют салат весной, в апреле-мае, первый урожай из открытого грунта в таком случае собирают в конце мая, начале июня. Но урожай салата можно собирать в течение всего лета, стоит подсевать салат каждые две недели. Главное подобрать подходящие семена, ведь сорта салатов делятся на летние, весенние и осенние. Главное, чтобы салатная зелень не горчила, регулярно ее поливать, особенно в жаркие летние месяцы.

Так же как салат, укроп можно высевать каждые 10-15 дней. Чтобы он быстрее прорастал, предварительно его лучше замачивать в горячей воде, а затем выдержать несколько суток в воде комнатной температуры. Так же укроп нуждается в регулярном поливе.

От посева семян шпината в открытую почву до получения урожая около 55 суток. Шпинат можно высевать в открытый грунт, начиная с апреля при стойкой температуре от +3 до +5°C, а затем через каждые 2 недели. Важно подбирать сорта по сроку созревания.

Зеленый лук

В начале лета высевается лук на перо. Можно высадить ее вперемешку с морковью. Лук требователен к почве, перед посевом лука грядку хорошо разрыхляют. В жаркие месяцы лук нужно хорошо поливать.

Корнеплоды

Разнообразные корнеплоды для создания зимних запасов рекомендуется сеять в первой половине лета. В южных районах сажать можно до середины июля, а для северных подходит как раз только июнь.

Посев ранних сортов репы в июне позволяет получить урожай уже через 1,5-2 месяца. Ранние сорта созревают за 45-60 суток, поздние – до 3 месяцев и больше. Репа плохо переносит жару, поэтому в жаркие месяцы нужно ее обильно поливать.

В июне и позже можно сеять свеклу. Свекла не любит расти на одном и том же месте несколько лет подряд, лучше всего сажать ее на место, где росли лук, томаты, баклажаны, перец и картофель.

В июне можно сеять морковь, созревающую за 90-135 суток, для зимнего хранения следует важно выбирать подходящие сорта. Сеять лучше на месте редиса, капусты или кабачков.

Фасоль

В июне сеют стручковую фасоль. Сухие бобы предварительно необходимо замочить в воде, а для побегов следует установить специальные опоры. Лучше сажать рядом несколько сортов фасоли, так можно увеличить урожайность культуры. Лучшие предшественники – томаты, перец, баклажаны, огурцы, лук, чеснок, свекла и кабачки.

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