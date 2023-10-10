Что мужчины делают лучше женщин: перечень позиций, где лидирует сильный пол

Некоторые вещи ребята делают лучше девушек. К этому утверждению в мире уже давно проведена куча исследований. Хотя здесь все можно поделить пополам: есть вещи, которые лучше делают женщины, а есть такие, с которыми кроме мужчины никто не справится. Например, чисто мужское – прибить полку, но бывает, что женщины некоторым мужчинам дадут фору по делу с молотком и гвоздями. А как насчет приготовления вкусного ужина? Здесь также некоторые мужчины могут показать мастер-класс, хотя мы привыкли, что приготовление пищи – чисто женское дело. Итак, рассказываем, с каким делом мужчина может справиться лучше любой женщины.

Мужчины лучше готовят мясо

Если брать страны Востока, то там только мужчины готовят мясо на огне и не допускают женщин в этот сакральный процесс. Что касается стран Запада или Америки, вспомним, барбекю также жарят мужчины, даже если это просто сосиски. Да и в украинских семьях, наверное, в подавляющем большинстве за приготовление шашлыка или мяса на мангале отвечает сильный пол. Почему так сложилось? Потому что приготовление блюд на огне – это тяжелое, иногда опасное дело, поэтому мужчины взяли эту обязанность на себя. Кстати, если брать топ-50 лучших поваров мира, в этом списке нет ни одной женщины, поскольку такая работа требует физической силы и выносливости.

Мужчины лучше работают с инструментами и мебелью

Что не удивительно, потому что мужчинам достаточно легко прочитать любую инструкцию: будь то стиральная машинка или мебель, которую нужно собрать. Для женщин это бывает непосильной задачей, хотя со стиральной машиной они смогут точно справиться. Норвежские психологи даже провели такой эксперимент: кто лучше и быстрее соберет мебель. Конечно, победил мужчина, поскольку понимание того, как все работает, в них заложено самой природой.

Мужчины лучше ориентируются в пространстве

Неврологи провели исследование, используя аппарат МРТ, чтобы изучить мозг тысячи мужчин, добровольно принявших участие в эксперименте. Такое исследование показало, что сильный пол лучше ориентируется в пространстве, им легче дается координация. Поскольку женщина более интуитивна, руководствуется преимущественно эмоциональным интеллектом, она лучше запоминает слова, чувства и лицо.

Мужчины быстрее достигают карьерных вершин

Мужчины лидируют преимущественно в технических областях, хотя в последнее время женщины догоняют их и здесь. Но женщине, согласитесь, гораздо труднее управлять компанией, где топ-менеджеры – мужчины. Так сложилось, что мужчины доминируют в деловом мире, в том числе все высокие посты в подавляющем большинстве занимают именно они. И это совсем не потому, что женщины слабее или не столько умны. Просто мужчины более решительны, не боятся проталкивать свои идеи и проявлять инициативу. Женщина, например, может дольше решаться попросить о повышении или увеличении зарплаты, у мужчин с этим проблем меньше – они прямо заявляют, что им нужно. Но при этом женщины могут просчитать все риски вперед, поэтому их проекты более стабильны и надежны, потому что осторожность в них заложена природой.

Мужчины лучше пишут

Если вспомнить мировую классику, там царит мужское творчество. Да и в списках современных бестселлеров подавляющее большинство принадлежит мужскому полу. Хотя это никоим образом не нивелирует творчество женщин-писательниц. Рецензенты считают, что у мужчин лучше качество письма и более увлекательные истории, поэтому они более привлекательны для читателей. Литературоведы предполагают, что это может быть связано с тем, что мужчины, когда пишут, самоустраняются от своих героев, глядя на них со стороны. В то время женщины более эмоциональны, поэтому переживают за ход истории, хотят счастливого конца, чтобы все жили долго и счастливо.

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