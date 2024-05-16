Что мы едим — "клубніку", "полуницю" чи "суницю садову": как правильно называть ягоды на украинском

Какая разница между "полуницею" и клубникой

В Украине начался сезон клубники. Как правильно называть ягоду, которая выращивается в Украине и за границей – клубника, полуниця, земляника? Очень часто в народе называют земляникой мелкую дикую ягоду, а "полуницею" - клубнику большую, ту, которую выращивают на огородах или в теплицах.

Как правильно называть ягоды

Как разъяснил заместитель директора по научной работе Института садоводства Национальной академии аграрных наук Александр Ярещенко "С научной (ботанической) точки зрения выращивают "суницю садову", на русском "землянику садовую" (Fragaria ananassa)", прямой перевод с латыни — ананасную".

По словам ученого " клубніка " — это не только суржик из русского языка. Оказывается есть и "клубніка", но это другой вид ягоды (Fragaria moschata), который в культуре встречается редко.

Мелкая "суниця" – это сорт Fragaria vesca, эти культурные сорта называют еще земляникой лунной или альпийской.

Очень часто на украинском "суницю садову" ошибочно называют "клубнікою", потому что действительно существует стереотип, что земляника растет в лесу и мелкая, а клубника – это крупная ягода.

"Полуниця" – это фактически синоним названия "суниця садова", который распространился из западных регионов на всю Украину. На западе клубнику еще называют "трускавкою". В этом случае трускавка – это диалектизм, а не суржик.

Итак, мы сажаем, покупаем, консервируем "суницю садову" или "полуницю".

В лесу можем собрать просто "суницю". Но ни в коем случае не "землянику" на украинском.

И где-то там, иногда выращивает "клубніку".

Читайте также: