Клубника, клубника или земляника

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В Украине начался сезон клубники. Как правильно называть ягоду, которая выращивается в Украине и за границей — клубника, клубника, земляника? Очень часто в народе называют землянику мелкую дикую ягоду, а клубнику — клубнику большую, ту, которую выращивают на огородах или в теплицах.

Как правильно называть ягоды

Как разъяснил заместитель директора по научной работе Института садоводства Национальной академии аграрных наук Александр Ярещенко «С научной (ботанической) точки зрения выращивают землянику садовую, русскому «землянку садовую» (Fragaria ananassa)», прямой перевод с латыни — ананасную».

По словам ученого " клубника " — это не только суржик из русского языка. Оказывается, есть и «клубника», но это другой вид ягоды (Fragaria moschata), который в культуре встречается редко.

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Мелкая земляника — это сорт Fragaria vesca, эти культурные сорта называют еще земляникой лунной или альпийской.

Очень часто землянику садовую ошибочно называют клубникой, потому что действительно существует стереотип, что земляника растет в лесу и мелкая, а клубника это большая ягода.

Клубника — это фактически синоним названия земляника садовая, распространившаяся из западных регионов на всю Украину. На западе клубнику еще называют клубникой. В этом случае клубника — это диалектизм, а не суржик.

Итак, мы сажаем, покупаем, консервируем землянику садовую или клубнику.

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В лесу можем собрать просто землянику. Но ни в коем случае не «землянику»

И где-то там, кто иногда выращивает клубнику.