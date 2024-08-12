Что мы знаем о брюкве: интересный овощ, который можно выращивать у себя на огороде

Брюкву сегодня можно редко встретить в огороде украинцев. Однако большинство ее просто недооценивают.

Что такое брюква

Прежде всего, нужно разобраться с тем, что такое брюква. Огородники говорят, что она является сочетанием капусты и репы. Вкус этого овоща больше напоминает репу, но, в отличие от нее, в брюкве гораздо больше питательных веществ. По форме брюква напоминает свеклу, но ее кожица светло-сиреневого цвета сверху и белая снизу. Употреблять брюкву можно в сыром виде, добавлять в салаты или варить. Брюкву иногда фаршируют и добавляют в рагу.

Как и когда сеять брюкву

Обычно брюкву высевают в огороде в начале апреля, но перед этим семена обязательно дополнительно обеззараживают в чесночном растворе и прорастают. Раствор готовится очень просто — необходимо взять 100 г воды и 25 г чеснока.

После этого в глубокие ящики насыпают влажный субстрат, высевают туда семена на глубину 1-1,5 см и на расстоянии 2-3 см. Не забудьте проделать между рядами расстояние 6-7 см. Это все накрывается пленкой, а затем ящик ставится в помещение с температурой воздуха 17-18 градусов.

Как только первые побеги прорастут, пленку нужно снять. Ящик ставится туда, где температура воздуха достигает 6-8 градусов тепла, а через неделю ее нужно повысить до 12-15 градусов.

Через 40-50 дней после высевания рассаду переносят на огород. Почва для брюквы должна быть плодородной, нейтральной (pH в пределах 5,5-7,0), влагопроницаемой. Лучше всего сажать брюкву после таких культур как баклажаны, огурцы, бобовые, помидоры, дыни, тыквы, кабачки, патиссоны, картофель.

Для рассады ямы на грядке должны быть на расстоянии 20 см, между рядами также оставляйте место в 45-50 см шириной. Перед тем, как высаживать брюкву, лунки полейте водой, а сам корень растения промочите в глиняной болтушке. Некоторые листики лучше обрезать.

Уход за брюквой после посадки

После посадки землю нужно утрамбовать, тщательно полить грядку, а затем защищать ее от прямых солнечных лучей несколько дней. Огородники рекомендуют обработать брюкву золой. Этим вы защитите растение от крестоцветной блошки. Поливать брюкву нужно до 5 раз в сезон. на 1 кв. метр требуется не менее 10 л воды.

Овощ подпитывается сначала навозом после полива (через 2 недели после посадки). Второй раз брюкву подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Делают это уже после образования корнеплодов.

В чем польза брюквы

Бруква содержит много железа, а также около 25% рекомендуемой суточной дозы витамина С, она является хорошим источником витамина А. Благодаря этому овощ помогает укрепить иммунную систему, отличается противовоспалительными свойствами. А еще брюква улучшает пищеварение, кровообращение, здоровье глаз и сердца.

Что делают из брюквы

Обычно брюкву используют вместо картофеля в североевропейских странах. Ее отваривают, а затем готовят из нее крем-суп или пюре. Также брюкву можно запекать, жарить или просто есть сырой. Лучше всего она сочетается с сельдереем, луком, чесноком, морковью.

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