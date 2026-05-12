Что на самом деле делают пилоты во время полета: пассажиры об этом даже не догадываются

Пилот / © pexels.com

Реклама

Большинство пассажиров даже не задумываются, что на самом деле происходит за закрытыми дверями кабины пилотов, воспринимая полет как должное. Однако за кулисами скрывается сложная «хореография»: от программирования бортовых систем вместо привычного ручного управления до особых предполетных ритуалов.

Об этом сообщает Express.

По словам пилота авиакомпании Wizz Air Том Коупстейк, современная авиация в значительной степени полагается на технологии. Том опроверг расхожее представление о том, что пилоты постоянно держат штурвал в руках во время полета.

Реклама

«Меня часто спрашивали: „Разве ты не сидишь и буквально не летишь?“, но это не так работает. Самолеты столько автоматизации и помощи, которая управляет самолетом для нас. Мы буквально не контролируем его, мы, скорее, программируем его делать то, что мы хотим, и убеждаемся, что он делает это безопасно и эффективно», — пояснил Коупстейк.

Пилот подчеркнул, что основная сложность состоит в огромном объеме бумажной и подготовительной работы, которая начинается еще до посадки пассажиров на борт. Когда экипаж объявляет о «завершении оформления документов», это не формальность, а финальный этап сложной «закулисной хореографии».

Том Коупстейк признался, что любит свою работу за возможность видеть дикую природу с высоты.

«Есть части земли, на которые мы смотрим сверху, где никто никогда не ступал — это действительно круто. То, как это заставляет тебя чувствовать себя действительно маленьким, но каким-то образом незначительным. Смотреть вниз на это пространство снега и гор или песка и пустыни — это самое увлекательное чувство», — признался он.

Реклама

Также пилот рассказал о своем личном ритуале: независимо от того, начинается смена в 3 часа ночи, или в 6 вечера, он всегда покупает ванильный латте и миндальный круассан. По его словам, это помогает «перезагрузить разум» перед началом рабочего дня, который может проходить за завтраком над заснеженными Альпами.

Напомним, в Шотландии продолжает работу кратчайший в мире регулярный авиарейс, соединяющий острова Вестрей и Папа-Вестрей в архипелаге Оркни. Маршрут, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса, длится менее чем через две минуты, а при благоприятных погодных условиях перелет занимает около 90 секунд.

Новости партнеров