Что на самом деле делают пилоты во время полета: пассажиры об этом даже не догадываются
Пассажиры редко задумываются о том, что управление современным авиалайнером — это не только штурвал и приборы, но и масштабная закулисная операция, невидимая для посторонних глаз.
Большинство пассажиров даже не задумываются, что на самом деле происходит за закрытыми дверями кабины пилотов, воспринимая полет как должное. Однако за кулисами скрывается сложная «хореография»: от программирования бортовых систем вместо привычного ручного управления до особых предполетных ритуалов.
Об этом сообщает Express.
По словам пилота авиакомпании Wizz Air Том Коупстейк, современная авиация в значительной степени полагается на технологии. Том опроверг расхожее представление о том, что пилоты постоянно держат штурвал в руках во время полета.
«Меня часто спрашивали: „Разве ты не сидишь и буквально не летишь?“, но это не так работает. Самолеты столько автоматизации и помощи, которая управляет самолетом для нас. Мы буквально не контролируем его, мы, скорее, программируем его делать то, что мы хотим, и убеждаемся, что он делает это безопасно и эффективно», — пояснил Коупстейк.
Пилот подчеркнул, что основная сложность состоит в огромном объеме бумажной и подготовительной работы, которая начинается еще до посадки пассажиров на борт. Когда экипаж объявляет о «завершении оформления документов», это не формальность, а финальный этап сложной «закулисной хореографии».
Том Коупстейк признался, что любит свою работу за возможность видеть дикую природу с высоты.
«Есть части земли, на которые мы смотрим сверху, где никто никогда не ступал — это действительно круто. То, как это заставляет тебя чувствовать себя действительно маленьким, но каким-то образом незначительным. Смотреть вниз на это пространство снега и гор или песка и пустыни — это самое увлекательное чувство», — признался он.
Также пилот рассказал о своем личном ритуале: независимо от того, начинается смена в 3 часа ночи, или в 6 вечера, он всегда покупает ванильный латте и миндальный круассан. По его словам, это помогает «перезагрузить разум» перед началом рабочего дня, который может проходить за завтраком над заснеженными Альпами.
Напомним, в Шотландии продолжает работу кратчайший в мире регулярный авиарейс, соединяющий острова Вестрей и Папа-Вестрей в архипелаге Оркни. Маршрут, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса, длится менее чем через две минуты, а при благоприятных погодных условиях перелет занимает около 90 секунд.