Что на самом деле означают цифры от 1 до 5 на батарее: это совсем не ее температура

С приходом холодов, когда населению дают тепло в доме, кое-кому приходится добавлять или немного прикручивать отопление. Для этого на радиаторах есть ручка, где указаны цифры от 1 до 5. Что они означают?

Эта ручка со шкалой называется термостатическим клапаном радиаторов. Она помогает регулировать температуру или даже полностью перекрывать подачу горячей воды. Потому в каждой комнате можно без помощи других решить, как нагреть воздух.

Большинство людей ошибочно полагают, что цифры на радиаторе показывают температуру самой батареи. Условно так и есть, но эти цифры показывают не уровень нагрева радиатора, а температуру, которую вы хотите получить в определенном помещении.

Работает терморегулятор просто: он определяет температуру в комнате. Если она прохладная, то открывает клапан для подачи горячей воды в батарею, а если комфортная — ограничивает или перекрывает.

Цифры на ручке показывают, какой будет приблизительная температура в помещении. Почему примерно? Потому что показания могут отличаться на 2-3 градуса.

Итак, знаки и цифры означают следующее:

0 — 0°C (выключено);

\* — 7°C (обозначен символом снежинки или точкой);

1-10°C;

2 — 15°C;

3 — 20°C;

4 — 25°C.

Иногда можно встретить цифру "5" — это температура выше 25 градусов.

Как подчеркивают специалисты, термостатические клапаны помогают просто и эффективно регулировать температуру по отдельности в каждой комнате в квартире или доме. Их главное преимущество в том, что вы можете значительно сэкономить на расходах, если будете ими правильно пользоваться.

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