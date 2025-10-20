Что на самом деле означают цифры на наклейках на яблоках: вы будете удивлены

Яблоки / © Associated Press

Осенью, когда яблоки становятся главным фруктом сезона, многие даже не задумываются о маленьких наклейках, украшающих каждый плод в супермаркете. Однако, как выяснилось, эти стикеры содержат важную информацию о происхождении и способе выращивания фруктов.

Популярный блоггер и эксперт по здоровому питанию Зиб Аткинс пояснил, что цифры на наклейках — это код Price Look-Up (PLU), с помощью которого кассиры определяют цену и разновидность фрукта. Об этом сообщает издание The Mirror.

Эксперт отметил, что коды, начинающиеся с цифр 3 или 4, указывают на то, что яблоки выращены традиционным способом с применением химических удобрений и пестицидов. На такие плоды часто наносят воск, который помогает сохранить свежесть, но может скрывать следы химикатов.

«Если вы видите номер, начинающийся с тройки или четверки, — это неорганическое яблоко. Воск, которым его покрывают, может содержать токсичные вещества и скрывать пестициды», — объяснил Аткинс.

По его словам, безопаснее выбирать фрукты, чей код начинается с цифры 9 — значит продукт органичен и выращен без применения пестицидов и искусственных добавок.

Однако специалисты в сфере пищевой промышленности отмечают, что используемый воск считается безопасным для употребления. Он наносится после тщательного мытья плодов, чтобы предотвратить потерю влаги и продлить срок хранения.

Тем, кто хочет полностью избавиться от остатков воска и пестицидов, Аткинс советует простой домашний способ:

Наполните миску водой, добавьте чайную ложку пищевой соды и замочите яблоки на 15 минут. После этого потрите их жесткой щеткой — и вы уберете до 90% поверхностных загрязнений», — говорит эксперт.

