Что на самом деле происходит, когда молния попадает в самолет: бортпроводник поделился опытом

Попадание молнии в самолет может повредить электронику

Реклама

Удар молнии по самолету является одним из самых больших страхов, которые переживают пассажиры во время полета, особенно в условиях плохой погоды. Бортпроводник Матеуш Ковалевич, работающий на международных авиалиниях, рассказал о своем опыте, когда его рейс столкнулся с такой ситуацией, и описал свои ощущения, когда самолет попал электрический разряд.

Об этом он рассказал Daily Mail.

«Вспышка прямо в глаза»

Матеуш Ковалевич, начавший путешествовать еще подростком и решивший связать свою жизнь с небом, признался, что его работа не всегда идеальна. Он вспомнил полет, когда самолет, на котором он работал, поразила молния.

Реклама

«Это было ощущение, будто кто-то вспыхнул камерой прямо мне в глаза», – вспомнил он.

Уже через мгновение после яркой вспышки поступила команда от пилотов о необходимости смены курса и возвращения в Варшаву. Хотя пассажирам и экипажу кажется, что конструкция самолета целостна, после такого инцидента необходимы дополнительные проверки, поскольку молния, хотя и безопасна для пассажиров, может повредить внешнюю обшивку и электронику.

Безопасность превыше всего

Решение о возвращении было продиктовано исключительно соображениями безопасности и логистики, даже если на первый взгляд самолет выглядел исправным. Это стандартная процедура, позволяющая избежать рисков, связанных с возможными скрытыми повреждениями.

"Самолет был в порядке, но логично лучше вернуться и взять другой самолет, чем рисковать узнать в Риме, что самолет должен быть выведен из эксплуатации", - пояснил Ковалевич.

Реклама

Бортпроводник отметил, что хотя непредвиденные ситуации, например удар молнии, случаются, больше всего на работе его огорчает смена часовых поясов и невозможность заснуть и акклиматизироваться во время долгих межконтинентальных перелетов.

Напомним, молния попала в самолет перед вылетом из аэропорта в Бразилии. По данным метеорологов, самолеты попадают под удар молнии только раз или два раза в год.