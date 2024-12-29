Что надолго выходит из моды 2025 года, а что возвращается: рекомендации стилистов

Эксперты отмечают, что новые тенденции в моде будут посвящены комфорту.

Рассказываем, какие тренды не переходят в новый 2025 год, а что возвращается на модный олимп.

Что выходит из моды 2025 года, а что возвращается

Что выходит из моды 2025 года, а что возвращается / Фото: pixabay.com

Выходят из моды мешковатые джинсы, а возвращаются эластичные брюки. Эта тенденция официально утверждена на показе модным домом "Prada", который представил комфортные брюки-скинни. Стилисты рекомендуют носить такие брюки в повседневном образе, дополняя их женственным жакетом и остроносыми туфлями.

Что выходит из моды 2025 года, а что возвращается / Фото: Freepik

Выходит из моды массивная и грубая обувь, возвращаются жокейские сапоги. Стильные ковбойские сапоги вернулись на модный олимп еще в 2024 году, однако в 2025 году они официально станут трендовыми, и это надолго, как объясняют модные эксперты. Такая обувь очень удобна и подойдет к любому аутфиту, поэтому ее можно комбинировать абсолютно со всеми вещами.

Что выходит из моды 2025 года, а что возвращается / Фото: Фото из открытых источников

Уходит из моды надолго леопардовый принт, возвращаются узоры змеи и зебры. Классический леопардовый узор окончательно завершил свой путь в 2024 году. Вместо него в тренды ворвались змеиный принт и зебра, уместные для романтического, делового и даже вечернего образа.

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