Что не следует занимать соседям: народные приметы о деньгах, хлебе и вещах

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Наши предки с осторожностью относились к тому, что отдают из дома соседям или знакомым. По старым поверьям, вместе с определенными вещами можно было передать часть собственного достатка или навлечь невзгоды. Особенно много таких примет касалось продуктов, денег и вещей, которыми люди пользуются каждый день.

Об этом пишет radiotrek.

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Хлеб и соль

Хлеб традиционно воспринимали как символ изобилия, а соль как один из домашних оберегов. Поэтому их не советовали одалживать вечером или отдавать последние запасы.

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По поверьям, после такого вместе с продуктами из дома могло пойти и благополучие.

Деньги после заката

С деньгами тоже связывали немало примет. Считалось, что занимать средства после заката не стоит, ведь вместе с ними можно якобы отдать собственную финансовую удачу.

Такие поверья касались именно вечернего времени — днем заем денег воспринимался иначе.

Посуда и кухонные принадлежности

Кастрюли, чашки, ложки и другие кухонные принадлежности также попадали в перечень вещей, которые неохотно давали взаймы.

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По народным верованиям, длительное пребывание такой посуды в чужом доме могло символически «вынести» из дома сытость и покой. Отдельно остерегались треснувших или сверхущербленных предметов — им приписывали способность притягивать болезни и невзгоды.

Одежда и обувь

Вещи, непосредственно контактирующие с телом, в традиционных представлениях имели особое значение. Поэтому одежду или обувь не советовали часто одалживать другим.

Считалось, что вместе с такими вещами человек может передать собственное здоровье или, напротив, перенять чужие проблемы.

Веник и метла

К особым предметам в народной культуре принадлежали веник и метла. Им приписывали не только бытовое, но и символическое значение.

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По приметам, если отдать веник соседям, он якобы может выместить из дома деньги, удачу и защиту от проблем.

Лекарства и личные вещи

Не советовали занимать и некоторые личные предметы — в том числе расчески, полотенца и постельное белье.

С лекарством также были связаны предрассудки. Наши предки верили, что через них можно вроде бы передать болезнь другому человеку или, наоборот, привлечь чужие недуги к себе.

Следует отметить, что все эти утверждения являются народными приметами и повериями, отражающими традиционные представления наших предков и не имеющими научного подтверждения.

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