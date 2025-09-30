Что не стоит одевать в аэропорт: туристка поделилась горьким опытом

Аэропорт / © Pixabay

Реклама

Одна путешественница на горьком опыте убедилась, что не вся удобная одежда подходит для аэропорта, особенно когда речь идет о проверке безопасности. Желая комфорта, женщина выбрала боди Skims под спортивные штаны для своего авиарейса. Однако дойдя до металлоискателя, она поняла, что этот выбор был эпической ошибкой.

Об этом пишет The Sun.

Когда сработал металлоискатель, женщине пришлось пройти подробный личный досмотр. Видео этого момента, опубликованное в TikTok, быстро стало вирусным, собрав 1,7 миллиона просмотров.

Реклама

На видео видно, как сотрудник службы безопасности производит тщательный обыск, уделяя особое внимание участку промежности. Как пояснила автор видео, Фэй, причиной износа металлоискателя оказались металлические кнопки, расположенные именно в этой части боди.

«Не носите боди Skims в аэропорт!» — написала Фэй в видео, а в подписи добавила: «Моя девушка не хотела ничего говорить, когда сработали металлоискатели, поэтому им пришлось ее обыскать!»

В комментариях к TikTok быстро появились другие пользователи, признавшиеся, что имели схожие инциденты:

«О, Боже, на мне было нижнее белье Skims, и это со мной произошло!»

«Каждый раз, когда я иду в аэропорт в боде, меня штрафуют [вероятно, подразумевают 'заставляют пройти дополнительный обзор']».

«Со мной такое случилось только раз, и я больше никогда не надену боди!»

Некоторые комментаторы шутили об этом, как о «плохой планировке», на что Фэй ответила: «Мы живем и учимся!»

Реклама

В общем, история стала наглядным примером того, что металлические элементы на, казалось бы, невинной одежде могут привести к неудобным и длительным процедурам контроля в аэропорту.

Напомним, мало кто из авиапассажиров задумывается, что происходит по нажатию кнопки смыва в самолетном туалете, куда деваются отходы. Некоторые считают, что отходы сбрасываются в воздух и сгорают по мере достижения земной поверхности. Рассказываем, что происходит на самом деле, какие были туалеты в самолетах раньше, чем сейчас работают очистные системы в самолетах.

Шокирующий инцидент произошел с британской отдыхающей Ребеккой МакКарри во время путешествия в Марокко. Женщина забыла свой паспорт на сидении самолета авиакомпании Ryanair, который обернулся для нее 11 часами ужаса, допросами «запугивающей» полиции и в конце концов — депортацией.