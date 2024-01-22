Что нельзя чистить уксусом: некоторые предметы запрещено даже протирать этим средством

Уксус – очень популярное средство для быта и кулинарии. Он широко используется для чистки, стирки и выведения пятен. Но есть предметы, которые не переносят контакт с этой кислотой. Рассказываем, какие поверхности не стоит чистить уксусом, чтобы не испортить вещи, которые дороги вашему сердцу и кошельку.

Какие предметы и поверхности нельзя чистить уксусом

Натуральный камень. После контакта с уксусом на мраморной, гранитной и других каменных поверхностях остаются пятна и камень теряет свой естественный блеск. Поэтому, чтобы не испортить дорогостоящий природный материал, лучше не использовать это средство для его мытья и чистки.

После контакта с уксусом на мраморной, гранитной и других каменных поверхностях остаются пятна и камень теряет свой естественный блеск. Поэтому, чтобы не испортить дорогостоящий природный материал, лучше не использовать это средство для его мытья и чистки. Кафель. Уксус может повредить или вообще разрушить затирку, соединяющую плитку, поэтому не следует его использовать для ее отбеливания.

Уксус может повредить или вообще разрушить затирку, соединяющую плитку, поэтому не следует его использовать для ее отбеливания. Пятна на ткани. Хотя нам повсеместно дают полезные советы, как уксусом быстро и легко вывести любые пятна, не стоит этого делать. Если загрязнение на ткани от сока, травы, крови, яиц или другой пищи, под действием уксуса эти вещества сворачиваются, поэтому такие пятна еще труднее вывести.

Хотя нам повсеместно дают полезные советы, как уксусом быстро и легко вывести любые пятна, не стоит этого делать. Если загрязнение на ткани от сока, травы, крови, яиц или другой пищи, под действием уксуса эти вещества сворачиваются, поэтому такие пятна еще труднее вывести. Деревянные поверхности и паркет. Ни один деревянный предмет не любит кислоты, потому что она может разрушить его защитное покрытие. Вместо этого следует использовать средство для чистки поверхности конкретного типа.

Ни один деревянный предмет не любит кислоты, потому что она может разрушить его защитное покрытие. Вместо этого следует использовать средство для чистки поверхности конкретного типа. Электроника. Ни в коем случае нельзя чистить уксусом экраны гаджетов или электронных устройств. Поскольку при контакте с кислотой, они могут получить необратимые повреждения.

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