Что нельзя дарить мужчине на Новый год: неудачные варианты

Подарки на Новый год – что лучше не дарить мужчине

Вскоре Новый, 2024 год, подарки под елку ждут и мужчины. Выбирать подарок мужчине нужно с умом, иначе есть риск разочаровать свою половину, а то и поругаться.

Какие подарки лучше не дарить мужчинам на Новый год

Некоторые виды подарков находятся в "запрещенном" списке подарков на любой праздник — Новый год, День рождения, годовщину свадьбы и т.д.

Согласно народным поверьям нельзя дарить мужчинам ножи, другие острые предметы, потому что согласно народной мудрости, такой подарок может обострить отношения.

Не стоит дарить часы, ведь наши предки верили, что они ведут отсчет оставшегося до смерти времени. В Китае также считают, что в год Дракона такой подарок может приблизить смерть.

Издавна считалось, что зеркало имеет особую связь с загробным миром, через него могут попасть злые силы.

Лучше не дарить мужчинам на Новый год нижнее белье. Прежде всего, вы рискуете разочаровать любимого человека, мужчина хотел бы получить на праздник что-то более впечатляющее, чем повседневное белье. К тому же, народные приметы тоже негативно относятся к таким подаркам. Считается, что белье может привести к измене и разводу.

Хотя это и принято, лучше не дарить мужчинам косметику, они и сами могут выбрать подходящие аксессуары для бритья, лосьоны или гели. Получать подобные подарки от любимой женщины не очень приятно.

В год Дракона не дарите подарки, имеющие какое-либо отношение к огню, даже изображение его. Огненная стихия принадлежит только Дракону.

Не рискуйте и не дарите мужчинам очень дорогие подарки. Не стоит выбирать для подарка гаджеты, технику и дорогие ювелирные изделия.

Главное, подарок мужчине должен быть личным, нужным, и тогда он будет приятным.

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