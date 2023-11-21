Что нельзя дарить на Новый 2024 год: Зеленому Деревянному Дракону это не понравится

Что лучше не дарить в год Зеленого Деревянного Дракона, чтобы он не рассердился, как задобрить это существо, чтобы следующий год нас порадовал.

Следующий год — год Зеленого Деревянного Дракона, по мнению астрологов, должен быть легче, чем в предыдущие годы, несмотря на угрожающий вид этого мифического существа.

Новогодние праздники – это время, когда мы ждем чуда и дарим подарки близким. Чтобы задобрить Дракона, не оттолкнуть удачу, важно знать, что лучше не дарить близким в этот год.

Что нельзя дарить на Новый 2024 год

Драконы – непростые мифические существа, которых в отличие от знаков китайского астрологического календаря не существует в реальной природе, любят сокровища, роскошь и богатство. Поэтому постарайтесь не дарить вещи, сделанные своими руками – handmade подарки. Это может разозлить символ года.

Откажитесь от таких банальных подарков как предметы гигиены – шампуни, мыло, а также от подарков с резким запахом, например, от духов. Мифическому существу это точно не понравится.

Не дарите подарки, имеющие любое отношение к огню, даже изображение его. Огненная стихия принадлежит только Дракону, и он не потерпит, если кто-нибудь будет на нее посягать.

В Китае считают, что в год Дракона нельзя дарить любые часы — наручные, настенные, настольные. Считается, что такой подарок может приблизить смерть в год Дракона.

Считается, что символу нравятся яркие цвета, поэтому постарайтесь не дарить подарки в темных оттенках, особенно это касается черного цвета.

Лучшими подарком в год Зеленого дракона считается что-нибудь из дерева – это не только мебель, но и украшения. Понравятся Зеленому Дракону и разнообразные предметы роскоши. Но если их нет, положительно Дракон воспримет такие подарки как комнатные растения, посуду, книги, предметы для кухни, особенно, если они зеленого цвета.

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