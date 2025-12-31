Что нельзя делать 1 января, чтобы не отпугнуть удачу и деньги на весь 2026 год: народные приметы

Сделайте утро 1 января радостным и беззаботным, чтобы не отпугнуть удачу и деньги на целый год

Первый день нового года энергетически очень силен. Это время, когда закладывается программа на следующие 12 месяцев. Даже если вы скептик, лучше не испытывать судьбу и прислушиваться к древним приметам.

ТСН.ua собрал главные народные поверья, которых следует придерживаться, чтобы 2026-й был богатым и счастливым.

Не выносите мусор

Это самый известный и самый строгий запрет. Считается, что вместе с мусором 1 января вы вынесете из дома все благополучие и финансовую удачу.

Совет: Оставьте пакеты с мусором (даже если там бутылки из-под шампанского) до 2 января. Пусть «поживут» дома ради вашего богатства.

Забудьте о тяжелом труде и уборке

1 января — законный день лени. Нельзя мыть пол, стирать одежду или затевать ремонт.

Примета: Если будете тяжело работать в первый день года, то и весь 2026-й пройдет в изнурительном труде без отдыха.

Важно: Не стоит пришивать пуговицы (чтобы не пришить к себе старые проблемы).

Позаботьтесь о деньгах

Тема финансов 1 января — под строгим запретом.

Не дайте взаймы деньги: Отдадите свою финансовую удачу, и весь год будете ходить в долгах.

Не отдавайте долги: Это лучше сделать до Нового года. Если вернете долг 1 января — весь год будете на мели.

Не пересчитывайте монетки: Это к слезам и мелким тратам.

Ссоры и слезы — табу

Эмоциональный фон в этот день задает ритм всему году.

Категорически запрещено ссориться, кричать на детей или выяснять отношения с партнером. Конфликт, начавшийся 1 января, может затянуться на весь год.

Нельзя плакать (даже от умиления под фильм), чтобы не провести 2026-й в печали.

Не оставляйте стол пустым

Даже если вы все съели ночью, 1 января стол не должен быть пуст. Это символ нищеты.

Оставьте на столе вазу с фруктами, конфеты или хлеб — это привлечет сытость и достаток в дом.

Кто должен первым зайти в дом в новом году

Также обратите внимание на гостя, который первым переступит порог вашего дома 1 января.

Если это мужчина — год будет успешным и денежным.

Если женщина — возможны мелкие заботы (по народным поверьям).

Так что отдыхайте, наслаждайтесь спокойствием и пусть 2026 год принесет вам только приятные сюрпризы!

