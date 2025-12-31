- Дата публикации
Что нельзя делать 1 января, чтобы не отпугнуть удачу и деньги на весь 2026 год: народные приметы
Как встретишь Новый год, так его и проведешь — золотое правило знают все. Однако мало кто помнит, что первый день года, 1 января, имеет не менее важное значение, и определенные действия могут навлечь нищету или отпугнуть удачу на целый год.
Первый день нового года энергетически очень силен. Это время, когда закладывается программа на следующие 12 месяцев. Даже если вы скептик, лучше не испытывать судьбу и прислушиваться к древним приметам.
ТСН.ua собрал главные народные поверья, которых следует придерживаться, чтобы 2026-й был богатым и счастливым.
Не выносите мусор
Это самый известный и самый строгий запрет. Считается, что вместе с мусором 1 января вы вынесете из дома все благополучие и финансовую удачу.
Совет: Оставьте пакеты с мусором (даже если там бутылки из-под шампанского) до 2 января. Пусть «поживут» дома ради вашего богатства.
Забудьте о тяжелом труде и уборке
1 января — законный день лени. Нельзя мыть пол, стирать одежду или затевать ремонт.
Примета: Если будете тяжело работать в первый день года, то и весь 2026-й пройдет в изнурительном труде без отдыха.
Важно: Не стоит пришивать пуговицы (чтобы не пришить к себе старые проблемы).
Позаботьтесь о деньгах
Тема финансов 1 января — под строгим запретом.
Не дайте взаймы деньги: Отдадите свою финансовую удачу, и весь год будете ходить в долгах.
Не отдавайте долги: Это лучше сделать до Нового года. Если вернете долг 1 января — весь год будете на мели.
Не пересчитывайте монетки: Это к слезам и мелким тратам.
Ссоры и слезы — табу
Эмоциональный фон в этот день задает ритм всему году.
Категорически запрещено ссориться, кричать на детей или выяснять отношения с партнером. Конфликт, начавшийся 1 января, может затянуться на весь год.
Нельзя плакать (даже от умиления под фильм), чтобы не провести 2026-й в печали.
Не оставляйте стол пустым
Даже если вы все съели ночью, 1 января стол не должен быть пуст. Это символ нищеты.
Оставьте на столе вазу с фруктами, конфеты или хлеб — это привлечет сытость и достаток в дом.
Кто должен первым зайти в дом в новом году
Также обратите внимание на гостя, который первым переступит порог вашего дома 1 января.
Если это мужчина — год будет успешным и денежным.
Если женщина — возможны мелкие заботы (по народным поверьям).
Так что отдыхайте, наслаждайтесь спокойствием и пусть 2026 год принесет вам только приятные сюрпризы!
Празднование Нового года сопровождается народными обрядами и повериями, которые передаются от родителей детям. Напомним, что нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы не навлечь беду 2026 года.