Что нельзя делать 1 января: народные приметы, традиции и строгие запреты

1 января в кругу семьи / © pexels.com

1 января украинцы отмечают два больших праздника — Обрезание Господне и день святителя Василия Великого. Согласно древним народным традициям, этот день определяет, каким будет весь следующий год, поэтому существуют строгие запреты на домашнюю работу и финансовые операции.

Об этом пишет «Радио Трек».

1 января по новоюлианскому церковному календарю православные празднуют Обрезание Господне, а также чтят память святителя Василия Великого. В народной традиции этот день издавна называют Васильевым днем.

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Василию, прося его защиты от невзгод, недугов и дурного глаза. Считается, что святой дарит душевный мир, оберегает семью, а также опекает учеников и тех, кто занимается свиноводством.

По народным поверьям, 1 января первым в дом должен зайти мужчина, желательно светловолосый — тогда год обещает быть счастливым, богатым и удачным.

Одной из главных традиций этого дня является посевание. Мальчики-подростки обходят дома, рассыпают зерно и поздравляют хозяев здоровьем, миром и достатком. Зерно не выметают, а хранят как оберег и весной высевают в землю.

Также в Васильев день принято загадывать желания — считается, что они имеют особую силу и непременно исполнятся. Чтобы год был щедрым, хозяева приглашают гостей к праздничному столу и искренне делятся угощением — в это глубоко верили наши предки.

Хорошим признаком считается помощь нуждающимся, ведь, по поверью, это очищает душу и приближает человека к Богу. Говорят также, что если первым человеком, которого встретишь на улице 1 января, будет мужчина — год сложится удачно.

Что нельзя делать 1 января?

В этот день не рекомендуют занимать деньги, чтобы не прожить год в нужде.

Под запретом любая домашняя работа: стирка, уборка, шитье, вязание или вышивание. Не советуют и выносить мусор, чтобы вместе с ним не вынести из дома благополучие и счастье.

Также следует избегать ссор, ругани и выяснения отношений. Особенно важно, чтобы первой гостьей в доме не была женщина — по поверью, это может навлечь беду. Первым должен переступить порог мужчина.

Народные приметы на 1 января

Туман или снег на Василия предвещают урожайный год.

Ветер в этот день обещает богатый урожай орехов.

Снег с утра — к снежной зиме и поздней весне.

К слову, январь 2026 года станет началом счастливого этапа для четырех знаков зодиака. Овны смогут реализовать отложенные проекты и сменить работу, а Львы окажутся в центре внимания, получив финансовый успех и признание. Скорпионы обретут внутреннее спокойствие и разрешат давние конфликты, тогда как Водолеи получат неожиданные возможности для самореализации и интересные знакомства.