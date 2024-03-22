Что нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду: плохие приметы

В частности, к умершим нельзя приходить с "пустыми руками".

Знали ли вы, что обычный поход на кладбище может обернуться настоящей трагедией. Для того чтобы не навлечь гнев умерших на себя и других, стоит знать немало нюансов.

Чего не стоит делать на кладбище и в какое время лучше посещать умерших родственников – читайте дальше.

Когда нельзя ходить на кладбище

Лучшее время, чтобы посетить кладбище — дообеденное. Верующие верят, что именно в это время Бог позволяет душам умерших встречаться с родными.

Эзотерики говорят, что именно в утро люди защищены от столкновения с чем-то потусторонним и имеют защиту от потери энергии. Среди дней недели лучше выбрать субботу и избегать посещения в среду.

В то же время место для захоронений не советуют посещать после заката. Считается, что после того, как солнце начинает идти на закат – "мертвые души выходят на охоту" и каждый, кто нарушил их покой, окажется в загробном мире.

Запрещено приходить на кладбище во время ключевых христианских праздников, в частности, на Троицу и Рождество. Также не рекомендуют ходить в определенный период – она начинается на Пасху, а завершается на Радоницу. Также в гости к умершим не ходят после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, поскольку умершим нужно отдохнуть, и их натуральное "одеяло" — листья и снег, не нужно трогать.

Как здороваться с умершими и как правильно прощаться

Когда вы пришли к умершим родственникам, лучше всего прочитать молитву "Отче наш" и попросить Бога об упокоении души умершего. Если вы хотите поговорить с человеком – то не стоит ни хвастаться чем-либо, ни жаловаться на что-то.

Если вы будете рассказывать умерших о своих успехах, то рискуете "похоронить нрав", если же будете сильно жаловаться — то душа покойного может забрать вас в потусторонний мир.

Также, когда вы идете – лучше говорить " прощай, а не "до свидания".

Поход на кладбище: плохие приметы

Не оборачивайтесь

После того, как вы выходите из кладбища, ни в коем случае нельзя вращаться. Дело в том, что после тяжелого для вашей души времени, которое вы провели на кладбище, лицевая сторона тела будет наиболее уязвима для воздействия потусторонних сил.

Не приходите с пустыми руками

К мертвым следует приходить с подарком. В противном случае это будет свидетельствовать о неуважении. К примеру, можно принести с собой немного конфет и выпивку, а потом просто оставлять на могиле покойного.

Не берите то, что упало

Выпавшие из рук на кладбище вещи не стоит поднимать. Если вы поднимете предмет и продолжите им пользоваться – в вашу жизнь может прийти несчастье. Важно понимать, что специально класть на землю вещи нельзя.

Беременным запрещено

Также на кладбище не рекомендуют ходить беременным. Говорят, посещение кладбища при надежде является высоким риском появления у ребенка серьезного заболевания, которое будет невозможно вылечить.

После кладбища – сразу домой

Если после кладбища, вы захотите посетить кого-нибудь в гости, то можете принести беду в этот дом. Люди, которых вы решили посетить, будут не готовы к такому наплыву негативной энергии. Из-за этого темные силы могут серьезно навредить хозяевам гостевой квартиры.

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