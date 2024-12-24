Что нельзя делать на Рождество: главные запреты

Уже завтра, 25 декабря, в Украине отмечают Рождество Христово. Его считают одним из самых главных праздников среди верующих. Ведь именно в этот день родился Иисус Христос от Девы Марии.

Существует немало запретов на этот большой праздник. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Что нельзя делать на Рождество:

заниматься домашними делами и убирать – можно призвать несчастье в дом

конфликтовать, ссориться, ругаться, злиться – так вы можете навредить и себе

стричься или купаться, особенно если речь идет о посещении бани

шить, вышивать и вязать

отказывать людям в помощи и подаянии

оскорблять и ругать домашних питомцев

одевать старую одежду – можно вернуть бедность и несчастье

ни одно из блюд на праздничном столе не должно остаться не попробованным

супругам не стоит заниматься любовью в этот день

Что важно сделать на Рождество:

посетить церковь и принять участие в праздничной литургии.

колядовать

поздравить родных, соседей и знакомых с праздником.

провести время с семьей, поделиться кутьей и другими праздничными блюдами

принимать колядников и щедро их отблагодарить

Напомним, сегодня – Святой вечер. Главная традиция этого дня – собираться семьей за столом, когда на небе засияет первая звезда.

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