Что нельзя делать на Рождество: главные запреты

Рождество – большой праздник для украинцев.
Уже завтра, 25 декабря, в Украине отмечают Рождество Христово. Его считают одним из самых главных праздников среди верующих. Ведь именно в этот день родился Иисус Христос от Девы Марии.
Существует немало запретов на этот большой праздник. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.
Что нельзя делать на Рождество:
- заниматься домашними делами и убирать – можно призвать несчастье в дом
- конфликтовать, ссориться, ругаться, злиться – так вы можете навредить и себе
- стричься или купаться, особенно если речь идет о посещении бани
- шить, вышивать и вязать
- отказывать людям в помощи и подаянии
- оскорблять и ругать домашних питомцев
- одевать старую одежду – можно вернуть бедность и несчастье
- ни одно из блюд на праздничном столе не должно остаться не попробованным
- супругам не стоит заниматься любовью в этот день
Что важно сделать на Рождество:
- посетить церковь и принять участие в праздничной литургии.
- колядовать
- поздравить родных, соседей и знакомых с праздником.
- провести время с семьей, поделиться кутьей и другими праздничными блюдами
- принимать колядников и щедро их отблагодарить
Напомним, сегодня – Святой вечер. Главная традиция этого дня – собираться семьей за столом, когда на небе засияет первая звезда.