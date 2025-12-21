ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
138
Время на прочтение
2 мин

Что нельзя делать на Рождество: главные запреты

Рождество – большой и один из самых главных христианских праздников для украинцев.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Рождество.

Рождество. / © Associated Press

В этом году Рождество в Украине празднуют в четверг, 25 декабря. Это – один из самых главных христианских праздников для украинцев. В этот день родился Иисус Христос от Девы Марии.

Существует немало запретов на этот большой праздник. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Наши предки верили: если проведешь этот день, таким будет весь год. С давних времен существуют определенные запреты, которых пытались соблюдать, чтобы не навлечь беду.

Что нельзя делать на Рождество:

  • нельзя ссориться и злословить, считалось, что это привлекает ссоры на целый год;

  • нельзя убирать, стирать, шить, рубить дрова или заниматься домашней работой;

  • нельзя отказывать в помощи, потому что это считалось большим грехом и могло принести нужды;

  • нельзя быть скупым – наши предки верили, что скупость на Рождество ведет к бедности;

  • нельзя одалживать деньги, потому что вместе с ними можно «отдать» благополучие и везение;

  • нельзя грустить - слезы и грусть на Рождество были плохим знаком, потому что сам праздник символизирует радость и надежду.

Что важно сделать на Рождество:

  • посетить церковь и принять участие в праздничной литургии;

  • колядовать;

  • поздравить родных с праздником;

  • провести время с семьей;

  • принимать колядников и щедро их отблагодарить.

Напомним, мы писали о том, что строго запрещено делать в Святой вечер. Среди наших предков были некоторые запреты. Однако считалось, что соблюдение простых правил в этот день приносит мир, благополучие и благодать Божью в дом.

Дата публикации
Количество просмотров
138
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie