Что нельзя делать на Рождество: главные запреты
Рождество – большой и один из самых главных христианских праздников для украинцев.
В этом году Рождество в Украине празднуют в четверг, 25 декабря. Это – один из самых главных христианских праздников для украинцев. В этот день родился Иисус Христос от Девы Марии.
Существует немало запретов на этот большой праздник. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.
Наши предки верили: если проведешь этот день, таким будет весь год. С давних времен существуют определенные запреты, которых пытались соблюдать, чтобы не навлечь беду.
Что нельзя делать на Рождество:
нельзя ссориться и злословить, считалось, что это привлекает ссоры на целый год;
нельзя убирать, стирать, шить, рубить дрова или заниматься домашней работой;
нельзя отказывать в помощи, потому что это считалось большим грехом и могло принести нужды;
нельзя быть скупым – наши предки верили, что скупость на Рождество ведет к бедности;
нельзя одалживать деньги, потому что вместе с ними можно «отдать» благополучие и везение;
нельзя грустить - слезы и грусть на Рождество были плохим знаком, потому что сам праздник символизирует радость и надежду.
Что важно сделать на Рождество:
посетить церковь и принять участие в праздничной литургии;
колядовать;
поздравить родных с праздником;
провести время с семьей;
принимать колядников и щедро их отблагодарить.
Напомним, мы писали о том, что строго запрещено делать в Святой вечер. Среди наших предков были некоторые запреты. Однако считалось, что соблюдение простых правил в этот день приносит мир, благополучие и благодать Божью в дом.