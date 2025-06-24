Что нельзя делать ночью, чтобы не навлечь беду в свой дом: народные приметы

Рассказываем, что по народным приметам не следует делать ночью, чтобы не навлечь своими действиями проблем. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Не следует выносить мусор после захода солнца. Это одна из самых популярных народных примет. Считается, что вместе с мусором можно вынести из дома благополучие, удачу, мир и здоровье. Во многих культурах ночь ассоциируется с завершением и «закрытием» потоков энергии, поэтому лучше в это время ничего не выносить из своего дома.

Не открывайте двери в полночь. Нельзя открывать дверь, если кто-то постучал в полночь. По народным приметам в это время стучат только беды, неприятности и злые духи. Интересно, что подобные поверья существуют также в Японии, Литве и Италии.

Не оставляйте грязную посуду в мойке на ночь, потому что в доме будут ссоры и застой негативной энергии. Также остатки пищи притягивают хаос в жизнь. Мытье посуды — это своеобразный ритуал правильного завершения дня и энергетическое очищение, поэтому не стоит этим пренебрегать.

Не оставляйте постиранное белье сушиться на улице ночью. Наши предки верили, что белье собирает ночью негативную энергию, которую потом человек носит на себе. К тому же, ночью повышенная влажность, поэтому на постиранных вещах могут размножаться болезнетворные бактерии.

Не обрезайте ногти, не брейтесь и не подстригайтесь после захода солнца. Это касается как женщин, так и мужчин. Считалось, что таким образом можно «обрезать» счастье, любовь и даже жизненную силу. Когда-то эти действия считались ритуальными, поэтому именно ночью таким образом лишали человека счастья.

Уберите из комнаты растения, которые вытягивают энергию. Например, монстера, сансевиерия и другие крупные растения активно поглощают кислород ночью. Поэтому утром человек просыпается обессиленным.

Не выходите из дома в полночь без крайней необходимости. В народе говорят: тот, кто блуждает после полуночи, уязвим к воздействию нечистой силы.