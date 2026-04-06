Что нельзя делать в Страстную неделю: значения, традиции каждого дня

Страстная неделя

Страстная неделя — это особенное время для каждого христианина, последний и важнейший этап Великого поста, непосредственно предшествующий светлому празднику Воскресения Христова.

В 2026 году православные христиане будут отмечать Страстную седмицу с 6 по 11 апреля, тогда как в католической традиции эта особая неделя продлится с 30 марта по 4 апреля.

Каждый день этой недели наполнен глубоким символизмом, воспроизводя последние события земной жизни Иисуса Христа: от Его торжественного входа в Иерусалим до распятия и ожидания чуда воскресения.

В этот священный период действуют особые правила поведения. Верующим запрещено отмечать дни святых, проводить таинства венчания или крещения. Это время тишины, поэтому не ходят на кладбище и не поминают умерших. Также следует отказаться от любых банкетов, громких гуляний и развлекательных заведений. Даже законным супругам в эти семь дней рекомендовано воздерживаться от интимных отношений. Что касается питания, то начинаются дни строжайшего поста, хотя церковь позволяет ослабление для беременных, кормящих матерей и слабовидящих.

От Вербного воскресенья до Великой субботы

Духовная подготовка начинается еще с воскресного вечера. Согласно Евангелию, Иисус Христос вместе с учениками направлялся в Иерусалим из Вифании, где Он совершил чудо воскресения Лазаря. Когда Спаситель въезжал в город, народ восторженно приветствовал Его пальмовыми ветвями. В память об этом в храмах сегодня освящают украшенные ветви деревьев, а в церквях начинаются особые богослужения, посвященные последним дням земной жизни Господа.

Большой понедельник, приходящийся на 6 апреля, открывает Страстную седмицу воспоминанием о ветхозаветном Иосифе, преданном братьями, и притчей о бесплодной смоковнице. Этот образ духовной пустоты призывает верующих задуматься над собственными поступками. В обиходе этот день принято посвящать большой уборке: люди чинят сломанные вещи и разбирают накопившийся хлам. Особое внимание хозяйке уделяют мгновению окон, ведь встречать Пасху с грязным стеклом считается плохой приметой, предсказывающей невзгоды.

В Великий вторник, 7 апреля, Церковь вспоминает притчи Иисуса о Страшном суде, десяти девах и талантах. Эти воспоминания призывают верующих к духовному бдению и использованию своих способностей в делах милосердия. Традиционно этот день посвящают уходу за одеждой — стирке, штопанию и шитью. Это лучшее время, чтобы разобрать шкаф и избавиться от лишнего. Также во вторник принято планировать праздничное застолье и составлять списки продуктов, однако покупать их именно в этот день не советуют — это считается неудачным знаком. Важно наблюдать за погодой — дождь обещает богатый урожай грибов осенью, а ясное небо предсказывает хорошую пшеницу. В питании в этот день разрешена растительная еда без растительного масла и сыр.

Большая среда, 8 апреля, напоминает о трагическом предательстве Иуды за тридцать серебряников и о грешнице, которая омыла ноги Христа слезами и помазала миром, готовя Его к погребению. В этот день читается молитва Ефрема Сирина. В Чистую среду начинается генеральная уборка дома, которая должна завершиться на следующий день. Также советуют покупать пасхальные яйца, поскольку за неделю до праздника они лучше сохраняют свою свежесть. Существовал и интересный народный обычай, хозяйки выносили кусок мыла на порог на всю ночь, веря, что на следующее утро он приобретет целебную силу для традиционного омовения.

Великий четверг, или Чистый четверг (9 апреля), посвященный воспоминаниям о Тайном ужине, омовении ног ученикам и молитве в Гефсиманском саду. Главным ритуалом дня является омовение тела, которое обязательно нужно совершить с молитвой до восхода солнца. Народные поверья говорят, что умывание холодной водой из серебряной посуды помогает сохранить здоровье, молодость и привлекательность. В этот день верующие завершают наведение порядка в доме и обязательно моются сами, готовясь к самым суровым дням.

Страстная пятница (10 апреля) — самый скорбный день всего церковного года, когда Иисус был распят на кресте. На утренней молитве читается 12 Евангелий, а днем в храмах выносят Плащаницу, которую священники и верующие обносят вокруг церкви крестным шествием. До этого момента категорически запрещено употреблять любую пищу. В пятницу нельзя заниматься физическим трудом, кроме подготовки праздничного стола. Именно в этот день принято печь паску и красить яйца — считается, что такая выпечка долго будет оставаться мягкой и свежей.

Большая суббота (11 апреля) является днем глубокого покоя и ожидания. Церковь вспоминает пребывание тела Христа во гробе и Его сошествие в пекло для освобождения праведников. Мир словно замирает, а на службе священники снимают черные одеяния, под которыми уже одеты белые праздничные одежды. Читаются пророчества о воскресении, а верующие готовят корзины для освящения. Ближе к полуночи начинается пасхальная заутреня, которая завершается радостным возгласом Христос воскрес!.

Страстная неделя — это время переосмысления и очищения. Посвятите эти дни молитвам, духовным размышлениям и помощи нуждающимся, ведь именно в эти дни каждый жест заботы имеет особую духовную силу.