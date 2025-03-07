Что нельзя есть, если у вас жирный тип кожи: нутрициологи назвали пять основных продуктов

Нутрициологи считают, что люди с жирным типом кожи часто испытывают проблемы с черными крапинками и прыщами. По их словам, для улучшения состояния кожи следует избегать пяти видов продуктов, включая жирную пищу, готовые соусы, сладости, рафинированный сахар, молочные продукты и алкоголь.

Нутрициологи не рекомендуют есть продукты, содержащие большое количество жира, такие как жареная, копченая и рафинированная пища, а также полуфабрикаты. К таким продуктам относятся жареный картофель, свиная рулька, бургеры, готовая пицца, жирные виды мяса, колбасы, пельмени из магазина. Они могут привести к чрезмерной выработке кожного сала из-за высокого содержания жиров, что, в свою очередь, ведет к загрязнению пор и, при наличии инфекции, вызывает прыщи, — объясняют эксперты.

Готовые соусы содержат рафинированные растительные масла, сахар, усилители вкуса и красители. Они обладают высокой калорийностью.

Рекомендуется избегать сдобных булочек, пирожных и тортов, поскольку сахар может высасывать влагу из клеток кожи. Это приводит к замедлению метаболизма и может спровоцировать воспалительные процессы.

Нутрициологи предупреждают, что обезжиренные молочные продукты следует употреблять осторожно. Регулярное потребление молока может способствовать возникновению акне, а обезжиренное молоко может даже усилить сыпь. Поэтому людям с проблемной кожей следует внимательно выбирать альтернативы этим продуктам.

Нутрициологи отмечают, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм, в частности на кожу. Кроме токсического эффекта, спиртное может вызвать обезвоживание, что ведет к образованию микротрещин. При наличии бактерий это может привести к воспалительным процессам.

Для предотвращения проблем с кожей важно скорректировать рацион. Он должен включать достаточное количество белка, овощей и фруктов, богатых клетчаткой, а также воду. Для восполнения дефицита белка можно употреблять диетические виды мяса, как курица, индейка или кролик. Овощи и фрукты обеспечат организм клетчаткой, способствующей очищению. Однако не следует злоупотреблять сладкими фруктами, такими как хурма, инжир, виноград, дыня или бананы. Важно пить воду в расчете на 30 мл на каждый килограмм массы тела.

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