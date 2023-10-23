Что нельзя готовить в посуде с антипригарным покрытием: вы точно о таком не знали

Для того, чтобы не испортить антипригарную посуду, нужно знать несколько очень важных правил.

Есть такие продукты, которые могут испортить антипригарное покрытие кастрюли или сковородки. А такая посуда не из дешевых, потому это довольно неприятно. Тем более, в ней удобнее готовить, потому что не прилипает еда и меньше тратится растительного и сливочного масла. Рассказываем, какое бывает антипригарное покрытие, как за ним ухаживать и что нельзя готовить в такой посуде, чтобы ее не испортить.

Какое бывает антипригарное покрытие

Самые распространенные виды антипригарного покрытия:

гранитное;

керамическое;

тефлоновое;

титановое.

Чаще хозяйки предпочитают тефлоновое покрытие, поэтому оно считается классическим. Впрочем, его легче всего повредить. Различные виды покрытий отличаются своей стойкостью, например, титановое самое стойкое.

Можно ли жарить без масла на антипригарной сковороде

Некоторые продукты не требуют добавления жира во время жарки на антипригарной сковороде. Это может быть жирное мясо или рыба. Чтобы еда не приставала к посуде во время приготовления, не повредите антипригарное покрытие.

Оказывается, многих беспокоит вопрос: можно ли использовать при приготовлении пищи в антипригарной сковороде сливочное масло. Здесь ответ утвердительный – можно, но его нужно небольшое количество. Поэтому можно заключить, что посуда с антипригарным покрытием не только удобна, а еще очень экономна.

Что нельзя готовить в посуде с антипригарным покрытием

Некоторые продукты могут причинить вред антипригарному покрытию, поскольку содержат в своем составе много кислоты. К примеру, не стоит готовить в такой посуде блюда с добавлением цитрусовых, помидоров и вина.

Поэтому в кастрюле с антипригарным покрытием нельзя варить глинтвейн. Поскольку в напитках в составляющих есть вино и цитрусовые фрукты – апельсины или грейпфруты.

Как правильно мыть посуду с антипригарным покрытием

Следует соблюдать несколько простых правил, тогда сковорода или кастрюля будут служить долгие годы.

Нельзя лить воду на раскаленную сковороду или в горячую кастрюлю, поскольку покрытие может повредиться.

Не следует использовать для мытья такой посуды моющие средства, содержащие абразивные частицы, так как они оставляют царапины. Также нельзя мыть эту посуду химическими средствами, содержащими хлор, щелочи или кислоты, потому что они разъедают поверхность.

Нельзя скребать антипригарную поверхность жесткими губками или металлическими щетками.

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