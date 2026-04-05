Что нельзя ложить в пасхальную корзину: священник назвал запрещенные продукты

Пасха — это праздник, к которому украинцы традиционно готовятся с особым вниманием. Хозяйки пекут паски и красят яйца, освящаемые в церкви. Впрочем, не все продукты можно класть в пасхальную корзину.

Есть ли правила освящения продуктов и что нельзя освящать, рассказал священник Алексей Мельниченко в комментарии «УНИАН».

По словам священника, часть запретов на освящение тех или иных продуктов в церкви имеет историческую основу, а часть связана с церковным порядком. В частности, в Ветхом Завете существовали определенные запреты на продукты животного происхождения. В Новом Завете большинство этих ограничений утратили свою силу. Впрочем, до сих пор существуют запреты на определенные продукты.

Что нельзя освящать в церкви

Как в Старом, так и Новом завещании запрещалось употребление крови, ведь она считалась носителем души животного. Именно поэтому не могла быть едой.

«Свинину, например, нельзя было употреблять в целом, потому что она считалась нечистой», — говорит священник.

Сегодня также не стоит приносить в церковь продукты из крови — например кровянку. Хотя, по словам священника, ее потребление уже не считается грехом.

«Мясные блюда или продукты, даже освященные, нельзя заносить в храм. Если вы уже освятили корзину и хотите зайти в церковь, чтобы помолиться или поставить свечу, ее следует оставить снаружи», — говорит отец.

Что касается алкогольных напитков, то можно освящать только вино, имеющее библейское значение. Впрочем, крепкий алкоголь водку или коньяк приносить нельзя. Священник объясняет, что, по церковным канонам, потребление алкоголя возможно только, если оно разумно. Кроме того, человек, пришедший в церковь, должен осознавать — это противоречит самому содержанию праздника.

В пасхальную корзину также не стоит класть деньги, украшения или какие-либо другие вещи. Для их освящения существуют отдельные молитвы. При необходимости, говорит священнослужитель, можно обратиться к священнику индивидуально в любой день:

Во время Пасхи, напоминает священник, читаются специальные молитвы на благословение хлеба (паски), молочных продуктов и жертвенного ягненка (мясная продукция).

