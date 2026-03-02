- Дата публикации
Что нельзя сажать после чеснока: об урожае можете забыть
Если вы хотите вырастить крупные и здоровые головки чеснока, оставляйте грядку пустой по крайней мере три-четыре года.
Сажать овощи на одном месте несколько лет подряд не стоит. Чтобы получить хороший урожай, культуры нужно чередовать. Касается это правило и чеснока.
После чеснока на участке нужно делать паузу не менее 3-4 лет для посадки озимого или ярового чеснока. Также не желательно сажать лук и даже лилейные цветы.
После чеснока не стоит высаживать:
черемшу
фасоль
капусту средних и поздних сроков созревания
репу
клубнику
помидоры
Идеальными вариантами после выращивания чеснока есть кабачок, тыква, огурец. Также можно высаживать фасоль, нут, горох, томаты, баклажаны, капусту, редьку и салат.
