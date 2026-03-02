ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Что нельзя сажать после чеснока: об урожае можете забыть

Если вы хотите вырастить крупные и здоровые головки чеснока, оставляйте грядку пустой по крайней мере три-четыре года.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чеснок

Чеснок / © Pixabay

Сажать овощи на одном месте несколько лет подряд не стоит. Чтобы получить хороший урожай, культуры нужно чередовать. Касается это правило и чеснока.

После чеснока на участке нужно делать паузу не менее 3-4 лет для посадки озимого или ярового чеснока. Также не желательно сажать лук и даже лилейные цветы.

После чеснока не стоит высаживать:

  • черемшу

  • фасоль

  • капусту средних и поздних сроков созревания

  • репу

  • клубнику

  • помидоры

Идеальными вариантами после выращивания чеснока есть кабачок, тыква, огурец. Также можно высаживать фасоль, нут, горох, томаты, баклажаны, капусту, редьку и салат.

Раньше мы писали о том, почему холодильник не подходит для хранения чеснока. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie