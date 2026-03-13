ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
128
Время на прочтение
2 мин

Что нельзя сажать рядом с капустой, потому что головки будут маленькими и червивыми

Некоторые овощные культуры могут мешать росту капусты и способствовать появлению вредителей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие растения нельзя сажать у капусты

Какие растения нельзя сажать у капусты / © Pixabay

Капуста считается одной из самых популярных культур на огороде, но для хорошего урожая важно учитывать не только полив и подкормку. Значительную роль играет и то, какие культуры растут рядом. Неправильное соседство может замедлять развитие капусты, провоцировать появление вредителей и даже влиять на размер будущих головок. Опытные огородники давно заметили, что некоторые культуры лучше не сажать рядом с капустными грядками. Если проигнорировать это правило, кочаны могут вырасти мелкими и поврежденными.

Какие растения нежелательно сажать рядом с капустой

  • Редис. Одной из культур, которая не всегда хорошо уживается с капустой, считается редиска. Хотя эти растения принадлежат к одной семье, они могут способствовать появлению одинаковых вредителей, повреждающих листья и молодые головки капусты.

  • Клубника. Не рекомендуют также сажать рядом с капустой клубнику и землянику. Эти растения могут конкурировать за питательные вещества в почве, особенно если земля не очень плодородная. В результате капуста может развиваться медленнее и будет формировать мелкие головки.

  • Томаты. Еще одним нежелательным соседом иногда называют помидоры. Они нуждаются в других условиях выращивания, а их мощные кусты могут затенять капусту, из-за чего головки будут формироваться медленнее.

Какие растения лучше посадить рядом

Рядом с капустой хорошо растут укроп и сельдерей, которые могут создавать благоприятные условия на грядке. Их аромат иногда помогает уменьшить количество насекомых, вредящих капустным растениям.

Также рядом с капустой следует сажать лук и чеснок. Они занимают немного места и могут дополнять грядку, не мешая развитию капусты.

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie