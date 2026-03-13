- Дата публикации
Что нельзя сажать рядом с капустой, потому что головки будут маленькими и червивыми
Некоторые овощные культуры могут мешать росту капусты и способствовать появлению вредителей.
Капуста считается одной из самых популярных культур на огороде, но для хорошего урожая важно учитывать не только полив и подкормку. Значительную роль играет и то, какие культуры растут рядом. Неправильное соседство может замедлять развитие капусты, провоцировать появление вредителей и даже влиять на размер будущих головок. Опытные огородники давно заметили, что некоторые культуры лучше не сажать рядом с капустными грядками. Если проигнорировать это правило, кочаны могут вырасти мелкими и поврежденными.
Какие растения нежелательно сажать рядом с капустой
Редис. Одной из культур, которая не всегда хорошо уживается с капустой, считается редиска. Хотя эти растения принадлежат к одной семье, они могут способствовать появлению одинаковых вредителей, повреждающих листья и молодые головки капусты.
Клубника. Не рекомендуют также сажать рядом с капустой клубнику и землянику. Эти растения могут конкурировать за питательные вещества в почве, особенно если земля не очень плодородная. В результате капуста может развиваться медленнее и будет формировать мелкие головки.
Томаты. Еще одним нежелательным соседом иногда называют помидоры. Они нуждаются в других условиях выращивания, а их мощные кусты могут затенять капусту, из-за чего головки будут формироваться медленнее.
Какие растения лучше посадить рядом
Рядом с капустой хорошо растут укроп и сельдерей, которые могут создавать благоприятные условия на грядке. Их аромат иногда помогает уменьшить количество насекомых, вредящих капустным растениям.
Также рядом с капустой следует сажать лук и чеснок. Они занимают немного места и могут дополнять грядку, не мешая развитию капусты.